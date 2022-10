Le député RN Laurent Jacobelli dépose une proposition de loi pour sortir l'Alsace de la région Grand Est

C'est un serpent de mer qui va être discuté à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Le député Rassemblement national de la Moselle, Laurent Jacobelli, annonce ce vendredi 20 octobre sur France Bleu qu'il va déposer une proposition de loi pour sortir l'Alsace du Grand Est et lui redonner un statut de région à part entière. Dans le texte, il s'en prend à la réforme de fusion des régions de 2015 , qui repose, selon lui, "sur une erreur fondamentale qui consiste à croire que plus on fait grand, plus il y a d’économies d’échelle". Le président du groupe RN à la Région Grand Est pointe notamment la question des distances entre les métropoles de la région. "Pour aller de Troyes au chef-lieu Strasbourg, il faut 3h34 en voiture et près de 4h en train alors que, de Troyes à Paris, ces trajets sont respectivement de 1h58 et 1h23."

Autre argument mis en avant par le député du Rassemblement national : l'attachement des Alsaciens à leur territoire et à leur culture. Selon une enquête de l'IFOP publiée l'an dernier , deux tiers des Alsaciens souhaitent toujours que la collectivité alsacienne devienne une région à part entière. Et ce n'est pas la création de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), le 1er janvier 2021 , qui a atténué ce sentiment, selon l'élu d'extrême droite. "À l’évidence, cette collectivité européenne d’Alsace n’était qu’un leurre pour permettre au gouvernement de gagner du temps", dénonce le député, tout en faisant remarquer que très peu de compétences régionales ont été transférées à la CEA.

Renforcer l'influence du RN

La proposition de loi met aussi en avant l'opinion des autres territoires de la région, sur la question d'un démantèlement partiel du Grand Est. Selon une autre enquête de l'Ifop publiée en mai 2022, 46% des habitants du Grand Est se disent pour une dissolution de la région. Laurent Jacobelli propose donc de légiférer pour organiser un référendum en Alsace, et demander aux Alsaciens s'ils souhaitent sortir du Grand Est. En cas de réponse positive, le député de la Moselle appelle à créer une région Est, réunissant les anciennes régions Lorraine et Champagne-Ardenne.

Pour Laurent Jacobelli, ce serait aussi un moyen de renforcer l'influence du Rassemblement national dans la région. L'Alsace est la seule ancienne région à n'avoir aucun député RN dans le Grand Est. Lors des élections régionales l'an dernier, c'est là que le parti d'extrême droite a fait son score le plus bas, avec 22,94% pour le même Laurent Jacobelli dans la Collectivité européenne d'Alsace, derrière Jean Rottner. Dans le texte de sa proposition de loi, il ne retient d'ailleurs pas ses coups à l'encontre du président de la région Grand Est.

Un sujet récurrent

La question d'une indépendance de l'Alsace vis-à-vis de la grande région est loin d'être une nouveauté à l'Assemblée nationale. La dernière proposition de loi dans ce sens date du mois de juin 2022 , au tout début de la nouvelle législature, par deux députés LR. Les élus alsaciens de la majorité ont aussi été reçus par le ministre de l'Intérieur , Gérald Darmanin, pour en discuter début septembre. Mais le texte, fortement décrié par la majorité, a très peu de chances de passer.