Le député rouennais Damien Adam s'excuse après la polémique sur les chômeurs au Bahamas

Le député LREM de la 1ère circonscription de Rouen a créé la polémique après sa déclaration samedi dernier sur les demandeurs d'emploi. Il s'en excuse à France Bleu Normandie.

Damien Adam a crée la polémique après les propos tenus dans les colonnes de Paris Normandie samedi dernier. Le député rouennais de la 1ère circonscription de Seine-Maritime estime alors "Quand vous êtes salariés et que vous voyez certaines personnes qui partent en vacances aux Bahamas grâce à l'assurance chômage, il est légitime de se dire que ce système marche sur la tête".

Conséquence : le jeune député de 28 ans s'est fait moquer sur les réseaux sociaux

A l’unanimité des membres du jury, le prix de l’imbécile du jour est attribué au député « En Marche » Damien Adam pour l’ensemble de son œuvre au service des plus démunis pic.twitter.com/p3I6lpZ4l2 — [MΞLCLΛLΞX] ™ (@Jeff_APLR) November 9, 2017

Mais aussi par la classe politique ou dans les media. Du côté du Mouvement National des Chômeurs et Précaires, Pierre-Edouard Magnan de Petit Quevilly "Même s'il y a rétropédalage, on retiendra sa phrase plus que son rétropédalage. Cela traduit aussi une vision erronée de la réalité du chômage et de la précarité comme si on vivait mieux en étant demandeur d'emploi qu'en travaillant. Je trouve qu'en période de Paradise Papers c'est cocasse, faudrait être aussi vaillant pour lutter contre ces paradis fiscaux."

Conséquence : le jeune député a réagi dans un tweet. Il s'excuse

"Evidemment, il est regrettable que les chômeurs se soient sentis visés par cette déclaration. Je ne voulais pas les stigmatiser Cette déclaration date d'avant les révélations sur les Paradise Papers, dans ce dossier des paradis fiscaux, nous devons être implacables".