Législatives : Cédric Roussel (LREM) affirme qu'il fera face jusqu'au bout au candidat "estrosiste"

Le député sortant Cédric Roussel ira jusqu'au bout ! C'est le message qu'il est venu livrer en exclusivité ce mercredi matin au micro de France Bleu Azur. Il a appris il y a quelques jours que la municipalité Estrosi installe un candidat face à lui "au nom de la majorité". Cédric Roussel sera candidat quoi qu'il advienne et met en avant son expérience et son travail.

C'est un homme blessé, en colère ou abattu que nous recevons ce matin ?

C'est un homme déterminé et très lié avec ses valeurs et son engagement de départ de 2017 auprès d'Emmanuel Macron, avec lequel j'ai signé un contrat avec la nation et surtout aussi un contrat avec les Niçois puisque j'ai été élu.

Pourtant, il y a un autre candidat face à vous qui se déclare être le digne héritier de la majorité, c'est Philippe Pradal, candidat Horizon. Quelle est votre réaction?

Déjà, pourquoi est-il candidat ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Je ne sais pas s'il est venu répondre à cette question ici.

Pour l'instant il décline toute invitation

Bon, c'est peut être qu'il y a un malaise, justement parce que c'est la candidature qui divise. Pour dire les choses très clairement, après cette élection présidentielle où nous avons pu faire quelque chose d'inédit ensemble aux côtés de Christian Estrosi, j'étais bien présent sur le terrain, avec des élus d'ailleurs que maintenant je retrouve donc face à moi.

Vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos ?

Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les Niçois, les Niçois et les Français. On sait ce qu'on peut leur proposer. Et là ou je pose la question à quoi sert la candidature de Philippe Pradal ? Pour l'instant, je n'ai pas entendu à quoi elle servait pour les Français et les Françaises. Moi, je sais pourquoi je suis là et pourquoi je veux continuer encore. Parce que, d'une part, je suis très conscient du danger dans lequel nous sommes aujourd'hui et surtout du résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Les Français ont besoin d'unité et surtout de clarté sur les intentions politiques. Aujourd'hui, moi je suis dans le rassemblement donc je ne suis pas dans la division. J'ai un travail, j'ai un bilan que j'ai défendu.

Et si votre parti, La République en Marche, ne vous soutient pas, vous serez là jusqu'au bout ?

Aujourd'hui, j'ai travaillé pour les Niçoises et les Niçois. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai traversé aux côtés d'Emmanuel Macron et je sais ce que je veux faire avec Emmanuel Macron pour défendre donc ses idées et surtout les faire partager ici avec tous les Niçois. Sans un aspect, je dirais de considérations de clan ou quoi que ce soit, je suis très loin de ces querelles, locales ou nationales. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout l'engagement.

Mais vous serez là jusqu'au bout ?

Je suis déterminé, monsieur. Oui.

Christian Estrosi est face à vous : que lui dites vous ? C'est lui qui a envoyé Philippe Pradal dans votre circonscription

Écoutez, moi j'adore une série qui s'appelle "En thérapie", moi je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est surtout les faits, les actions. Moi, j'ai été sur le terrain du début jusqu'à la fin. Je me rappelle très bien avoir été le seul élu niçois qui suis allé au contact des Français, des Françaises en colère, notamment à La Trinité, à l'Ariane lors de cette crise des gilets jaunes. Je suis très dans l'émotion, mais plus que l'émotion, voire la violence. Donc je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je peux encore apporter aux côtés du président Emmanuel Macron, réélu.

On vous sent très affecté par ce qui se passe, ému de cette situation.

Vous savez, c'est pas un sport de combat politique, on le sait. Je ne suis pas du tout affecté. Je pense qu'il y a un profond manque de respect avec cette candidature. Je le pense sincèrement. Je suis plus que déterminé, j'ai reçu énormément de soutiens, que ce soit au niveau local et au niveau national, que ce soit des militants, que ce soit des partis politiques, d'ailleurs les plus larges. Donc aujourd'hui, je suis très aligné avec mes valeurs et encore plus motivé avec la réalité.