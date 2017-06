Le député sortant, Michel Vergnier s'interroge sur son avenir après sa défaite aux législatives en Creuse

Battu au 1er tour des législatives en Creuse, le député sortant analyse les raisons de cet échec et s'interroge sur la suite de sa carrière politique.

Deux jours après son élimination dès le 1er tour des législatives en Creuse, Michel Vergnier explique qu'il va bien : "je n'ai pas de souci à titre personnel, seulement de la déception pour celles et ceux qui comptaient sur moi, c'est à eux que je pense aujourd'hui". Le député sortant a pris le temps d'analyser le vote de dimanche. "J'ai regardé les résultats avec beaucoup d’intérêt et je me suis fait la réflexion que même là où j'ai été le plus actif, où j'ai le plus aidé, où j'ai apporté des subventions, personne n'en a tenu compte".

Le combat de trop ?

Michel Vergnier explique avoir beaucoup hésité avant d'accepter de briguer un 5e mandat. Il n'était pas décidé, mais il été sollicité par de nombreuses personnes et pas uniquement de sa formation politique et c'est pour cela qu'au final il a accepté. Pour le député sortant, c'est une page qui s'est tournée et elle s'est tournée avec la vague portée par le président de la République, une vague à laquelle on ne pouvait pas résister. Bien sur qu'il y a des regrets poursuit-il mais je vais aller à Paris toutes les semaines, tout près de l'assemblée nationale et je suis membre honoraire du parlement., je fais parti de ces députés qui ont accès quand ils veulent au palais Bourbon.

Je ne veux pas être celui qui serait en trop

Michel Vergnier s'interroge sur sa place à la tête de la mairie de Guéret. Il a déjà rencontré les élus socialistes et il va faire de même avec les autres composantes de sa majorité : "je veux discuter avec eux et suivant les réponses qu'ils m'apporteront, nous déciderons ensemble à la rentrée". Et lorsqu'on lui demande s'il pourrait laisser son fauteuil de maire, Michel Vergnier répond : "si ce qui m'est arrivé me rendait contestable auprès de ma majorité alors oui je serai capable de prendre cette décision".