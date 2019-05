Le député Stéphane Travert lance un atelier législatif et en appelle à ses concitoyens

Stéphane Travert lance un appel à candidature. Le député LREM de la circonscription de Coutances-Valognes veut organiser un atelier législatif permanent, un groupe de 20 personnes issues de sa circonscription, qui se réuniront en moyenne, une fois par trimestre :

Nous souhaitons réunir 10 citoyens, qui seront tirés au sort parmi les candidats, 5 maires et 5 associations du territoire. Nous travaillerons ensemble en amont sur les projets de loi, sur d'éventuels amendements pour que les textes législatifs soient au plus près de la réalité de nos concitoyens et que la loi puisse bien s'appliquer. Mais ce sera aussi l'occasion de faire de la prospective, de réfléchir aux évolutions de notre territoire. Nous travaillerons avec un objectif de consensus pour que je puisse défendre ses propositions à l'Assemblée ou les porter dans les différents ministères.