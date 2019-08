Le député vauclusien Julien Aubert officiellement candidat pour présider Les Républicains

Carpentras, France

Le député vauclusien Julien Aubert en course pour devenir président des Républicains. La Haute Autorité à validé sa candidature, ainsi que celle de Christian Jacob et Guillaume Larrivé. Julien Aubert avait tenté en 2017 de prendre la présidence de son parti, une candidature qui avait échouée faute de parrainages suffisants.

Âgé de 41 ans, il est député de Vaucluse depuis 2012, il a créé en 2017 son propre mouvement " Oser la France " au sein des Républicains. Les adhérents voteront les 12 et 13 octobre prochain et si besoin les 19 et 20 octobre, s'il y a un second tour.