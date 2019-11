Le député Vincent Bru ne sera pas candidat à Cambo-les-bains

Vincent Bru ne sera pas candidat à la mairie de Cambo-les-bains aux élections municipales de mars prochain. Il l'a annoncé ce vendredi matin sur France Bleu Pays Basque, lui qui était à la tête de la commune thermale de juin 1995 à juillet 2017. Il avait quitté son siège de premier magistrat, ainsi que celui de conseiller départemental du canton de Baïgura et Mondarrain, après sa victoire aux dernières élections législatives.

Je pense que lorsqu'on n'est plus maire, on ne doit plus chercher à jouer une quelconque influence — Vincent Bru