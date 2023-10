Le Deux-Sévrien Philippe Mouiller élu président de la commission des affaires sociales du Sénat

Renouvellement dans les instances du Sénat après les élections sénatoriales de septembre . Le sénateur des Deux-Sèvres Philippe Mouiller a été élu ce jeudi 5 octobre président de la commission des affaires sociales . Il en était auparavant vice-président. Les principaux sujets abordés dans cette commission sont : le financement de la sécurité sociale, la santé, le médico-social, la famille, la protection sociale, la solidarité et l'insertion, l’emploi et le travail, la formation professionnelle, les anciens combattants… Sur le réseau social X (ex-Twitter), l'élu deux-sévrien s'est dit "très honoré".

ⓘ Publicité

Le bureau de la commission est composé d’une rapporteure générale, de dix vice-présidents et de cinq secrétaires, toutes et tous, sénatrices et sénateurs représentants les différents groupes politiques du Sénat.