Le dialogue Corse-Paris en panne, les nationalistes appellent à une grande mobilisation populaire

Par Patrick Vinciguerra, France Bleu RCFM

Entre Paris et la Corse, le courant apparemment ne passe plus. Face à la frilosité du gouvernement, face au niet du président du Sénat à leurs principales revendications, les présidents Simeoni et Talamoni demandent aux Corses de descendre dans le rue. Ils dénoncent un déni de démocratie.