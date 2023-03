Le domicile de la députée Violette Spillebout (Renaissance) murée par des opposants à la réforme des retraites

Sur une vidéo tournée ce mardi matin, à l'aube, on voit des manifestants, brandissant des drapeaux du NPA et de Sud notamment, chanter en choeur : "tout le monde déteste les Spillebout". Ils viennent de cimenter des parpaings devant la maison de la députée de la 9ème circonscription du Nord, qui était absente de son domicile.

Condamnation de la classe politique

La parlementaire a réagi à cette action par un tweet : "S’attaquer à mon domicile. S’en prendre à ma famille. Jamais je ne l’accepterai. La démocratie s’arrête là où commencent la haine et la violence".

Elle a reçu un large soutien de la part, assez logiquement, de son camp politique mais aussi au-delà et notamment de la part de sa grande opposante, Martine Aubry, dont elle a été la directrice de cabinet il y a une quinzaine d'années et qu'elle avait affrontée lors des dernières élections municipales. La maire (PS) de Lille lui "apporte son soutien" et trouve "inacceptable l'opération de murage réalisée ce matin".