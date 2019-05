Le drapeau de l'Union européenne flotte à nouveau devant les écoles publiques de Camaret-sur-Aigues

Depuis 2014, il n'y avait plus de drapeau européen au fronton de la mairie et des écoles de Camaret-sur-Aigues (Vaucluse). Le maire Rassemblement national a été obligé de remettre le drapeau de l'Union Européenne devant les écoles. Son opposition avait saisi le préfet et l'Inspection académique.