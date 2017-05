Richard Ferrand, l'un des plus fidèles lieutenants d'Emmanuel Macron entre dans le gouvernement d'Edouard Philippe

Le finistérien Richard Ferrand est nommé ministre de la cohésion des territoires du gouvernement d'Edouard Philippe. Une belle reconnaissance pour le député qui a rallié Emmanuel Macron avant même la création du mouvement En Marche ! et l'un des plus fidèles du nouveau président de la République

Richard Ferrand fait partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron , il est le secrétaire général d'En Marche ! et aujourd'hui encore l'un de ses plus fidèles lieutenants. Déclaration du ministre breton après sa nomination ce mercredi après-midi à France Bleu Breizh Izel :

Ce ministère des cohésions territoriales est un enjeu fondamental du quinquennat

"Je suis très honoré et c'est un enjeu fondamental du quinquennat que de faire en sorte que devienne concrète au fond l'égalité au service et aux possibilités pour touts nos concitoyens dans tous les territoires. C'est un enjeu majeur que de réconcilier les territoires qui se vivent comme les territoires de la réussite et ceux qui se sentent parfois déclassé."

Richard Ferrand rend hommage à Pierre Maille, Jean-Yves Le Drian et Marylise Le Branchu

"Mes premières pensées vont à mon Finistère et à ceux qui m'ont accompagnés et me donnent la force de répondre à ces défis d'importance. Je pense aussi à des hommes publics qui ont mené des actions dans ce domaine très remarquable, Pierre Maille qui a fait pour Brest et pour le Finistère une politique de cohésion territoriale, de cohésion sociale également, je pense aussi à Jean-Yves Le Drian et à Marylise Le Branchu qui ont organisé la contractualisation entre les régions et les pays et plus globalement aux élus locaux qui s'engagent pour servir tous nos habitants dans nos territoires."

Le ministre reste candidat aux législatives

"Je vais aussi m'atteler à débuter la campagne car vous le savez c'est une tradition républicaine que chaque ministre vienne devant le suffrage universel pour rappeler les propositions et les engagements sur lesquels reposent précisément l'action du gouvernement ."