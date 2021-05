Le film sur les Fêtes Jeanne d'Arc donne un débat particulièrement houleux au conseil municipal d'Orléans

C'est ce qui s'appelle "en remettre une couche"... La polémique sur la déprogrammation du film sur les Fêtes Jeanne d'Arc commandé par la mairie d'Orléans de l'antenne de France 3 Centre Val de Loire, le 8 mai dernier, est revenue au premier plan, ce jeudi 20 mai au conseil municipal.

Résumé des épisodes précédents : ce film réalisé par une société de production a été financé par la ville d'Orléans, pour retranscrire, malgré l'épidémie, les quelques cérémonies des Fêtes Jeanne d'Arc largement amputées cette année à cause de l'épidémie de Covid 19.

D'abord programmée sur France 3 Centre Val de Loire, le 8 mai, sa diffusion sur la chaîne publique a été annulée sur décision du directeur de la chaîne. Celui-ci a ensuite été accusé de censure par le maire d'Orléans, Serge Grouard, sur l'antenne de la chaîne CNews, dans le cadre d'une émission où il intervient régulièrement. Cuite à ces propos du maire d'Orléans, le directeur de France 3 Centre Val de Loire a reçu de nombreuses insultes et des menaces de mort, via les réseaux sociaux.

Attaque en règle des élus de la majorité

On pensait l'affaire à peu près réglée, puisque les Fêtes Jeanne d'Arc sont terminées et que le film a finalement été diffusé sur le site de la ville d'Orléans, mais au conseil municipal ce jeudi, la majorité, à l'occasion de la présentation aux élus d'un très court extrait de ce film, avait décidé d'y revenir, en accusant l'opposition de gauche d'être à la manoeuvre derrière ce choix de la chaîne.

Et c'est à une attaque en règle que s'est livrée la majorité. De nombreux adjoints prennent la parole, et les mots fusent : censure, évidemment, "les fêtes Jeanne d'Arc ont été violées" va jusqu'à dire Florent Montillot, le premier adjoint. Et certains comme Michel Martin, l'adjoint aux finances, ne prennent pas de gants : c'est la gauche, qui est derrière tout ça.

Même les principaux visés sont étonnés. Emmanuel Duplessy est élu de l'opposition. Lui prend la parole pour rappeler qu'il n'y a pas en l'occurrence de censure de la part de France 3, mais défend un "choix éditorial". Et il se dit "surpris de la violence de ces attaques, et surtout de la volonté du maire de remettre ça sur le tapis. Visiblement il n'a pas fini de régler ses comptes avec la chaîne, et il veut se poser en victime, ce qu'il n'est pas".

La communiste Dominique Tripet particulièrement visée

La cible principale de la majorité, par la voix notamment de Charles-Eric Lemaignen, c'est la communiste Dominique Tripet, sommée de s'excuser pour un communiqué de son parti qui accusait Serge Grouard d'avoir mis en danger, en parlant de lui nommément sur Cnews, le directeur de France 3. "Je suis furieuse, ça va être comme ça pendant six ans, ça n'est pas comme ça qu'on gère une ville, on ne peut pas être maire et faire des polémiques à tour de bras !"

Finalement la gauche quitte le conseil, derrière un Jean-Philippe Grand, l'élu écologiste, rouge de rage, et Serge Grouard, le maire d'Orléans, assume ces attaques visiblement préparées. A ceux qui lui demandent s'il était bien nécessaire de remettre cette polémique à l'ordre du jour, il répond : "les élus ont quand même le droit d'intervenir sur des sujets qui concernent les orléanais, et en particulier sur les Fêtes Jeanne d'Arc. La gauche a refusé de venir à ces fêtes, on nous a accusé de faire de la propagande, des propos eux aussi outranciers. Quand on est attaqués, on se défend, c'est normal".

Au total, ce débat a duré plus d'une heure, un débat long et fastidieux, qui sans doute laissera des traces, sur la suite du mandat.