Le financement de l'audiovisuel public dans l'actualité de la campagne pour la présidentielle.

Cette redevance appelée, contribution à l’audiovisuel public, a rapporté en 2019, un peu plus de quatre milliards d’euros. Elle est adossée au paiement de la taxe d'habitation qui doit disparaître totalement en 2023. Éric Zemmour, Marine le Pen et Valérie Pécresse proposent aussi de la supprimer en cas d'arrivée à l'Elysée. Le porte-parole du gouvernement a écarté à propos de l’audiovisuel public "la mise en danger de son financement et de son indépendance" avec cette mesure. "Ce que nous proposons de supprimer, ça n'est pas le financement, c'est l'outil, c'est-à-dire la redevance" a précisé Gabriel Attal. Des syndicats comme SUD France Télévisions ou la CGT sont très inquiets pour la pérennité, mais aussi pour l'indépendance éditoriale de l'audiovisuel public.

Philippe Perrot Délégué SUD France Télévisions Copier

Said Ahamada , député LREM des Bouches du Rhône Copier

La redevance, une vieille dame

La redevance a été créée en 1933 pour financer la radio. L’audiovisuel public en France compte six sociétés, France TV, Arte France, Radio France, France Médias Monde, INA, TV5 Monde. Dans un sondage de 2018 réalisé par OpinionWay, 69 % des Français affirment que le montant de la redevance n'est pas justifié par rapport à l'offre de l'audiovisuel public.