A Quimper ce lundi soir, environ 250 élus et représentants du monde associatif et des entreprises se sont réunis pour re-dire leur détermination à améliorer les transports et la desserte de la Bretagne. L'occasion pour certains de jouer leur propre partition.

Quimper, France

Au centre des débats et des préoccupations finistériennes, les derniers rapports Duron et Spinetta. "Des rapports qui peuvent finir dans un tiroir" note perfidement François Cuillandre, président de la Métropole brestoise. Mais des rapports qui écartent l'idée de construire de nouvelles infrastructures (notamment ferroviaires) pour équiper la Bretagne.

Premier temps fort, avant Paris

Branle-bas de combat pour les élus bretons, l'heure est donc à la mobilisation, et comme annoncé lors de la dernière session du Conseil Départemental, la mobilisation se fait donc en plusieurs temps. Ce lundi soir, c'était un temps fort "en Bretagne". Avec peut-être pas assez de personnes de la société civile" mais beaucoup d'élus tout de même (mis à part les députés qui n'étaient que 2 sur 8*). Prochaine étape, le 7 mars à Paris.

Des scénaristes du monde entier... en Finistère

Parmi les représentants du monde associatif, Charlotte Le Vallégant, directrice adjointe du "Groupe Ouest", une structure qui accueille des scénaristes du monde entier dans le Finistère. L'accessibilité du bout du monde, ça lui parle "mais finalement moins pour les étrangers que pour les parisiens qui trouvent que la pointe bretonne c'est loin".

"Parler d'une seule voix"... vraiment ?

Le président de la région, Loïg Chesnais-Girard rappelle sa vision de la situation : "il y a un grand courage qui doit être le nôtre : être au clair sur ce que l'on demande". L'objectif actuel ? Concernant le ferroviaire : non pas la LGV mais des améliorations ponctuelles des tronçons Rennes / Quimper et Rennes / Brest. Et sur ce thème, on peut dire que les élus finistériens sont vraiment "unis dans la diversité", la formule est un peu une tarte à la crème, mais elle était parfaitement juste dans cette assemblée.

Si Nathalie Sarrabezolles demande une démarche, "positive, constructive", son premier opposant, Maël De Calan la rejoint mais lance aussi avec son groupe de la droite et du centre leur propre pétition pour défendre la pointe bretonne. Bon. La Bretagne, qui n'est pas qu'un paysage nous rappelle Christian Troadec "c'est un pays où les gens veulent vivre, décider et travailler dignement". Et le maire de Carhaix réutilise là le slogan des bonnets rouges pour, au passage, demander au conseil régional d'aller bien au delà (économie, langue, écologie) de la problématique des transports.

Contrat de plan contre pacte d'accessibilité...

Justement avec l’État on en est où ? Là encore, petit tacle de Maël de Calan, qui veut imposer son agenda : "Je vous propose, M. le président de région, de refuser de signer le contrat de plan état-région si l'objectif de mettre la pointe bretonne à 3h de Paris n'y est pas écrit". Qu'en dit Loïg Chesnais-Girard ? "La ministre des transports, Elisabeth Borne, m'a envoyé un courrier au sujet du pacte d'accessibilité. Nous espérons pouvoir le signer d'ici le printemps". Dans ce pacte d'accessibilité, donc : La fin de la mise à 2 fois 2 voies de la N164, le développement des liaisons aériennes dans le cadre de l'après notre-Dame-Des-Landes, mais aussi le très haut début pour tous et, donc, l'amélioration de la ligne ferroviaire pour glaner encore quelques minutes de trajets.

Des minutes pour lesquelles il faut parfois des années de travail et de conviction. Dans la diversité des opinions, bien sûr.

* : Didier Le Gac et Graziella Melchior