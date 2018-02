Le Conseil départemental du Finistère affiche son unité et entend rappeler l'objectif de rendre la pointe bretonne plus accessible. Une manifestation est prévue à Paris. Les élus veulent très largement mobiliser les bretons autour d'eux.

Quimper, France

La pointe bretonne serait-elle l'une des oubliées du rapport Duron ? La semaine dernière, ce rapport sur les perspectives des infrastructures de transports a, comme qui dirait, légèrement oublié ou laissé de côté la Bretagne. Aucune nouvelle infrastructure n'est envisagé à court ou moyen terme pour la région. Tout juste rappelle-t-on que la LGV n'est pas enterrée, mais remise aux calendes grecques. 2038. Autant dire aussi loin qu'une promesse électorale.

Des avancées récentes, mais...

Certes la région a inauguré en juin dernier une LGV jusqu'à Rennes, qui fait gagner en moyenne 45mn de temps de trajet en train. Certes la ministre des transports Elisabeth Borne avaient déjà rappelé que la N164, la nationale du centre-Bretagne, serait terminée et complètement à 2 fois 2 voies d'ici 2020. Certes, l'antique ligne TER Quimper / Brest a été récemment remise au goût du jour.

...La distance reste un handicap

Le rapport Duron est daté, dépassé, ne prends pas en compte l’abandon de NDDL. 1 h 30 de Rennes à la pointe bretonne reste un objectif dans notre combat pour l'accessibilité. L’unité du pack Bretagne nous fera entendre. https://t.co/lvuQO8oYWA — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) February 3, 2018

Mais ce rapport Duron est "daté" dit Loïg Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne, car il a été conçu avant de connaitre la décision sur Notre-Dame-des-Landes (au passage, on notera que cet argument n'est pas partagé par tous, mais ça n'empêche pas l'union sacrée). Rien n'est annoncé sur la suite du programme ferroviaire en Bretagne. Alors que pourtant le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 stipulait bien qu'il fallait "poursuivre l'effort" pour viser "un temps de trajet de 3h entre la capitale et la pointe bretonne". Aujourd'hui, les 3h, on n'y est pas, (deux trains par semaine seulement à 3h15).

Le passage du CEPR 2015 prévoyant les 3h © Radio France - Conseil Régional et Ministère de l'Intérieur

Actions et mobilisation à Paris

Alors, les élus, le conseil départemental du Finistère en tête la semaine dernière lors de sa session plénière, veulent fédérer autour d'eux les habitants, les universitaires, les chambres consulaires... pour se retrouver d'abord à Quimper le 19 février, et ensuite à Paris, le 7 mars, à la Maison de la Bretagne mais aussi à l'Assemblée Nationale pour une séance de questions au gouvernement. Un mot d'ordre : le Finistère n'est pas juste une bourgade éloignée où il fait bon manger des crêpes. A bon entendeur...

Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil Départemental : "Nous avons des arguments, des scénarios, nous voulons présenter des choses raisonnables. Raisonnables dans les deux sens. Nous ne voulons pas voir le problème des transports remis à après 2038, ce n'est pas entendable du tout".

Maël de Calan : "Nous, on s'inscrit dans cette longue lignée de décideurs bretons qui tapent du poing sur la table pour faire en sorte qu'on n'oublie pas notre région périphérique et excentrée. Selon que le train met 3h30, 3h15 ou 3h, les emplois s'arrêteront à Rennes, St-Brieuc, Vannes ou dans le Finistère".