Dans un communiqué, le FLNC revendique 16 attentats et des rangs renforcés dans un appel solennel à la résistance

Le mouvement clandestin revendique des rangs renforcés et 16 attentats commis entre octobre 2021 et juillet 2023 avec principalement des résidences en construction ou appartenant à des continentaux visées, ainsi que les agences bancaires Société Générale de Corte en mai dernier et Crédit Agricole de Folelli en décembre 2021.

Contrer le "processus de destruction du peuple corse"

Le ton du communiqué est résolument plus politique que sa précédente communication il y a 4 mois. Le FLNC souligne deux axes : "le constat socio-identitaire" et les solutions pour contrer le "processus de destruction du peuple corse" qui, selon lui, "n'est pas encore irréversible". Le FLNC insiste sur l'urgence de la réaction, alors que des discussions avec l'État sont en cours et que les Ghjurnate internaziunale, organisées par le parti indépendantiste Corsica Libera, se dérouleront du 4 au 6 août à Corte.

La création d'une "plateforme de résistance patriotique"

Le mouvement clandestin remet en question le processus d'autonomie actuel, exigeant "la reconnaissance des droits du peuple corse sur sa terre". Il critique l'action de l'État et pointe du doigt les Corses, en particulier les spéculateurs, qu'il accuse "de contribuer à la destruction de leur peuple". **Le FLNC lance un appel à la résistance en proposant divers moyens d'action, notamment la création d'une "plateforme de résistance patriotique" transcendant les partis politiques, les associations, les syndicats et tous les patriotes pour "garantir la sauvegarde du peuple corse".

