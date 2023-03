Le FLNC sort du silence et revendique 17 attentats

Le triple attentat de villas à Villanova et Alata est revendiqué dans le communiqué du FLNC ce mardi 21 mars

Le FLNC sort du silence ce mardi 21 mars, un an jour pour jour après la mort d'Yvan Colonna. Les clandestins transmettent un communiqué à nos confrères de Corse-Matin, dans lequel ils revendiquent 17 attentats et annoncent la poursuite de leurs actions. Dans ce texte de trois pages, le FLNC s'adresse également à la majorité nationaliste, à l'Etat et à la Ghjuventù Clandestina Corsa (GCC), mouvement clandestin qui a officialisé sa création le 7 février dernier.

"À te fratellu, un abbracciu di sta Terra" : c’est par cette phrase, issue de la chanson À tè la Corsica regina, du groupe I Chjami Aghjalesi, que débute le communiqué. Un titre, écrit en hommage à Jean-Baptiste Acquaviva, repris et chanté lors des nombreux hommages à Yvan Colonna au printemps dernier, après son agression mortelle le 2 mars 2022, à la prison d'Arles.

Le communiqué revient d’ailleurs dès les premières lignes sur l’assassinat d’Yvan Colonna. "Un crime d'Etat", selon les clandestins qui qualifient de "mascarade" la commission d'enquête qui "nous conforte dans la certitude que les institutions françaises ont bien l'intention d'étouffer une affaire qui démontre une opération de vengeance des grands corps de l'Etat".

Message à la majorité nationaliste

Dans une seconde partie, le communiqué s'adresse sévèrement à la majorité nationaliste. "Le mandat qui leur a été confié est de faire avancer la Corse vers un statut d'émancipation politique. Aujourd'hui pourtant, l'essentiel du pouvoir reste assuré par le Préfet de région, ce qui est un recul majeur et nous ramène avant la création de l'Assemblée de Corse", dénonce le FLNC, critiquant l'absence de fermeté des nationalistes dans le dialogue avec l'Etat. Des discussions qualifiées de "une pseudo concertation (…) qui consiste à leurrer les membres de la majorité nationale".

Quant à l’issue des négociations entre les élus corses et Paris, pour les clandestins les choses sont claires : "nous ne voulons pas de négociations à minima nous octroyant un quelconque statut de décentralisation administrative". Le FLNC envoie également un message à l'Etat dont la stratégie, "consiste à nier les droit du peuple corse au bénéfice d'une colonisation de peuplement et d'un lobby de promoteurs lié à un cartel de monopoles".

Au surlendemain d'un triple attentat contre des villas à Villanova et Alata, les clandestins confirment la poursuite de leurs actions contre "les résidences secondaires et principales de ceux, qui viennent s'installer chez nous en pensant qu'ils sont chez eux", avant de mettre en garde les banques et assurances qui financeront ou assureront ces biens.

Enfin, sans jamais les citer, le communiqué évoque la GCC et "prend acte de l'apparition d'un nouveau sigle clandestin", dont il salue l'"engagement dans la lutte" mais tient à lui rappeler qu'après "bientôt 50 ans d'existence" il n'a jamais cessé son combat. "Chacun comprendra que nous souhaitons être maîtres de nos opérations (...) Sur leurs actions, notre sigle est parfois apposé à côté du leur sur les murs ou les engins de chantier. Cette méthode est à bannir", conclut le communiqué, avant de dresser le liste des 17 actions revendiquées depuis avril 2022.

