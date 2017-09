Le FN de la Somme destructuré après le départ de Florian Philippot

Muet depuis le départ du FN de Florian Philippot, Eric Richermoz, le secrétaire départemental de la Somme est démis de ses fonctions par le secrétariat national aux fédérations Jean-Lin Lacapelle

Depuis l'annonce hier du départ de Florian Philippot du Front National , la direction nationale du FN aurait cherché en vain à contacter Eric Richermoz le secrétaire départemental de la Somme, réputé proche de Florian Philippot, pour connaître ses intentions : rester et soutenir Marine Le Pen ou partir avec Les Patriotes, le mouvement fondé par Florian Philippot . "Je l'ai appelé 25 fois et lui ai laissé 7 ou 8 texto" a déclaré à France Bleu Picardie Jean-Lin Lacapelle secrétaire national à l'implantation et aux fédérations. Sans nouvelle, il a finalement décidé de nommer le numéro 2 du FN dans la Somme Loic Grimaux à la place d'Eric Richermoz. Une annonce faite sur tweeter : "le FN poursuit sa route. Félicitations à nos deux nouveaux chargés de mission Eleonore Revel ( 44 ) et Loic Grimaux ( 80 ). En avant ! "

Jean -Lin Lacapelle affirme que Loic Grimaux s'est montré dans un texto "honoré" par cette investiture, sauf que quelques heures plus tard Loic Grimaux a décliné sur tweeter via un communiqué.

MON COMMUNIQUÉ :

Homme de conviction, je refuse d'être promu au #FN qui va droit dans le mur. La dynamique d'avenir est aux @_LesPatriotes ! pic.twitter.com/kW5usK2YQl — Loïc Grimaux (@l_grimaux) September 22, 2017

Selon Jean-Lin Lacapelle, Loic Grimaux aurait subi des pressions du clan Philippot et a été "retourné". Jean-Lin Lacapelle qui viendra dimanche dans la Somme pour nommer un nouveau secrétaire départemental pour remettre dit-il la fédération du FN de la Somme sur ses 2 jambes.