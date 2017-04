Présidentielle : le Front National ancré dans les communes du Nord-Vienne

Marine Le Pen explose son score dans les communes du Nord-Vienne : 24,89% à Loudun, 32.95 % à Lencloître et même 42,36 % à Doussay !

Sur le comptoir la Une du journal est posée. Dessus s'affiche la tête des deux candidats finalistes à l'élection présidentielle. A Lencloître, ce n'est pas Marine Le Pen qui fâche. "Marine Le Pen, on est habitué, c'est pas le problème ! Non, c'est lui, Macron, au deuxième tour ! Je suis en colère !" s'exclame, Ludovic en pointant du doigt le journal.

Marine Le Pen, elle veut empêcher les usines de partir !

Le Front National bat des records dans cette commune rurale de 2 500 habitants, ,comme partout dans le canton. La candidate a remporté plus de 32% des suffrages au premier tour devant François Fillon et Emmanuel Macron. Mais ici, ce score n'est pas une surprise, avoue la serveuse. "Elle [Marine Le Pen] est pour les agriculteurs, pour la France. Alors je ne suis pas étonnée qu'ils aient voté pour elle". Les ouvriers, nombreux en Nord-Vienne, fréquentent aussi le bar. Pour eux la principale inquiétude c'est l'emploi. "Beaucoup d'usines ont fermé comme à Chasseneuil. Mon mari a perdu comme ça son travail. C'est parti en Allemagne et il s'est retrouvé au chômage". Une cliente tape du poing sur la table: "Bah justement, Marine Le Pen, elle veut empêcher les usines de partir !"

Je votais à gauche, mais maintenant c'est Marine ! Parce que les autres n'arrêtent pas de mentir !

Les idées du Front National, font doucement leurs chemins, répondant aux inquiétudes des ruraux. A Doussay, à chaque élection depuis 10 ans le parti frontiste est en tête. Le barman s'en amuse. " A chaque fois, on parle de nous dans les médias". Les quelques 400 électeurs de la commune ont voté à plus de 42% pour le Front National, c'est le chiffre le plus important dans la Vienne. "Les autres partis, on en a raz-le-bol !", s'exclame un des habitants. "Je votais à gauche, mais maintenant c'est Marine ! parce que les autres n'arrêtent pas de mentir !" Ici personne n'est dupe "Ce n'est peut-être pas la meilleure mais on n'a jamais essayé". L'arrivée de Marine Le Pen au second tour c'est un peu, pour Marie ouvrière, la solution de la dernière chance. "Mais de toute façon, elle ne pourra pas changer le monde... pas en 5 ans", soupire-t-elle.