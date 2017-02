Le FN est désormais divisé à Joué-les-Tours

Jean-Pierre Sanchez, conseiller municipal d'opposition à Joué-les-Tours, dénonce l'autoritarisme de Véronique Péan, elle aussi conseillère municipale jocondienne et secrétaire départementale du FN en Indre-et-Loire. Le Front National qui voit désormais son groupe d'opposition réduit à un seul élu.

Rien ne va plus dans le groupe FN au conseil municipal de Joué-les-Tours.

Les 2 élus frontistes, Véronique Péan, qui est aussi secrétaire départementale, et Jean-Pierre Sanchez, son fidèle lieutenant depuis 2012 sont désormais des ennemis déclarés. Jean-Pierre Sanchez a d'ailleurs été exclu du FN par les instances nationales.

Ils viennent de créer chacun leur groupe au conseil municipal comme le prévoit le règlement de la ville de Joué-les-Tours. Il y a d'un côté le Rassemblement Bleu Marine, le mouvement de Marine Le Pen. De l'autre, les Patriotes Jocondiens. Jean-Pierre Sanchez dénonce l'autoritarisme de la secrétaire départementale du FN, Véronique Péan.

On m'a reproché de faire trop de participatif et d'écoute lors des réunions de section. Véronique Péan, elle, était tranchante. Elle disait souvent un militant ça bosse et ça ferme sa gueule. Je peux vous dire que ça glace une ambiance