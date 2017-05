Législatives en Gironde : qui sont les 12 candidats du FN ?

6 hommes et 6 femmes âgés de 48 ans en moyenne se présentent pour le Front National aux législatives en Gironde. Le FN a investi vendredi ses 12 candidats pour les circonscriptions du département.

Les 11 et 18 juin, les électeurs girondins se rendront de nouveau aux urnes pour élire leurs députés à l'Assemblée nationale. Pour ce scrutin, le FN a décidé de rajeunir ses listes en Gironde. "Il faut laisser la main aux jeunes", confie Jacques Colombier, 65 ans, conseiller régional FN en Nouvelle Aquitaine. Parmi les candidates, l'une d'entre elles n'a que 21 ans. Julie Rechagneux est étudiante en droit et responsable régionale du Front National de la Jeunesse en Nouvelle Aquitaine. Elle a été choisie pour représenter la circonscription Bordeaux 2 : "Quand on voit la moyenne d'âge des députés à l'Assemblée nationale et des élus dans les collectivités territoriales, il était temps que les jeunes aient leur mot à dire et puissent se présenter aux élections", affirme-t-elle.

Le FN tente également de convaincre les ouvriers et les agriculteurs. Dans plusieurs communes rurales de Gironde notamment près de la centrale de Blaye à Braud-Saint-Louis ou encore à Reinac, le Front national est arrivé en tête du premier et du second tour de l'élection présidentielle. Dans le Blayais, c'est Edwige Diaz qui est candidate. Cette jeune cheffe d'entreprise de tout juste 29 ans veut représenter "la France rurale, la France des oubliés" dit-elle. Selon la secrétaire départementale du parti, "le Font national c'est être au côté des ouvriers, des agriculteurs et des oubliés de la République". Le Blayais est une région agricole importante où sont cultivés principalement des vignes et des asperges. L'industrie est également pourvoyeuse d'emploi dans cette région avec la centrale nucléaire de Blaye.

Les élections législatives se tiendront les 11 et 18 mai.

Liste des candidats Front National pour les législatives en Gironde

Bordeaux 1

Philippe Dubois, 55 ans, vétérinaire

Secrétaire Front National de la 1ière circonscription

Bordeaux 2

Julie Rechagneux, 21 ans, étudiante en droit

Responsable régionale du Front National de la Jeunesse en Nouvelle Aquitaine

Secrétaire Front National de la 2ième circonscription

Bordeaux Sud / Bègles / Talence

Bruno Paluteau, 55 ans, dentiste

Conseiller régional Nouvelle Aquitaine, conseiller municipal de Bègles

Secrétaire Front National de la 3ième circonscription

Bordeaux Rive Droite

Serge Hadon, 61 ans, retraité du Ministère de la Défense

Conseiller municipal de Floirac

Secrétaire Front National de la 4ième circonscription

Médoc

Grégoire de Fournas, 32 ans, viticulteur

Conseiller départemental du canton Nord Médoc

Secrétaire Front National de la 5ième circonscription

Mérignac

Mauricette Martinez, 62 ans, mère au foyer

Secrétaire Front National de la 6ième circonscription

Pessac

Marlène Mignon, 54 ans, mère au foyer

Secrétaire adjointe Front National de la 7ième circonscription

Bassin d'Arcachon

Laurent Lamara, 29 ans, agent immobilier

Conseiller régional Nouvelle Aquitaine, conseiller municipal d'Arcachon

Sud-Gironde

Sophie Rivière Durivault, 46 ans, infirmière à domicile

Secrétaire Front National de la 9ième circonscription

Libournais

Sandrine Chadourne, 46 ans, aide soignante

Conseillère régionale Nouvelle Aquitaine, conseillère municipale de Sainte Foy la Grande

Secrétaire Front National de la 10ième circonscription

Blayais

Edwige Diaz, 29 ans, chef d'entreprise

Conseillère régionale Nouvelle Aquitaine

Secrétaire départementale du Front National de la Gironde

Secrétaire Front National de la 11ième circonscription

Entre-deux-Mers

Patrick Duval Campana, 48 ans, collaborateur d'élus (après plus de 20 ans de carrière dans le secteur privé).

Conseiller municipal d'Auros

Secrétaire Front National de la 12ième circonscription