Le FN se sent pousser des ailes pour la présidentielle

A deux mois de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est largement en tête des sondages de premier tour. En Creuse, les sympathisants se prennent à rêver du grand soir.

"Cette année, nous pouvons réussir", prédit Gilles Lebreton. Ce député européen FN fait la tournée des sections départementales pour lancer la campagne de Marine Le Pen et répète son pronostic à tous ceux qui veulent l'entendre. Il était à Guéret ce dimanche à la rencontre des militants creusois. "Nous sentons une dynamique" ajoute le secrétaire départemental Martial Maume, qui a adhéré au FN en 1993 du temps de Jean-Marie, "lorsque j'ai commencé à militer en Creuse, le département était une terre de mission. Aujourd'hui, nous avons 300 adhérents, 80 nouveaux arrivants l'an dernier et depuis juin, le FN creusois a aussi sa permanence, c'est inédit !"

"On ne rencontre quasiment plus d'hostilité"

Côté militants, on veut aussi croire dans l'élan actuel : "je vote Front National depuis 25 ans et je vois une vraie différence depuis que Marine Le Pen est présidente", raconte Elisabeth. Cette agente immobilière s'est engagée comme militante au moment où la fille de Jean-Marie Le Pen prenait la tête du parti en 2011 : "la personnalité de Marine Le Pen est plus facile à accepter, il y a plus de gens qui viennent vers nous et on ne rencontre quasiment plus d'hostilité... Au début pourtant c'était difficile, j'ai été traité de SS en Creuse il y a quelques années mais c'est terminé."

Pour autant, le FN n'est pas un parti comme un autre et les fondamentaux demeurent. Marine Le Pen promet d'organiser un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, de rétablir une monnaie nationale ou de réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10.000 (contre 200.000 entrées actuellement)... Pour le reste, quelques marqueurs historiques ont été abandonnés : la candidate frontiste ne promet plus de rétablir la peine de mort mais défend la perpétuité réelle et incompressible (qui existe déjà), la notion de priorité nationale remplace aussi celle de préférence nationale (faire payer l'école aux enfants de parents étrangers, par exemple).

Façon de montrer un visage plus présentable et de convaincre les électeurs encore réticents ? "Non", répond Gilles Lebreton, qui préfère mettre en avant le fait que le FN est le seul parti patriote face à "la droite et à la gauche mondialistes et aux élites vermoulues". Ce professeur de droit public à l'université affirme que les arguments de Marine Le Pen font enfin mouche et qu'ils sont en phase avec les Français : "à Guéret comme ailleurs, nous avons reçu de nombreuses adhésions au moment où le gouvernement a décidé d'accueillir des migrants".

"Nous n'avons plus les moyens d'être aussi généreux que nous le sommes actuellement avec les étrangers, dont les clandestins." #LeGrandRDV — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 12, 2017

"Réunir plus de 50 % des voix au second tour ? On y croit !"

Mais reste un obstacle de taille, même si Marine Le Pen est en tête au premier tour (elle est créditée de 26 % des voix dans le dernier baromètre Ifop de février, contre 21 % à Emmanuel Macron et 18,5 % à François Fillon), la candidate aura fort à faire pour gagner l'élection le 7 mai. "C'est possible", veut croire Gilles Lebreton, "Marine Le Pen a montré ces dernières années qu'elle était une femme d'Etat, qu'elle tenait la route. Elle ne fait pas d'erreur, elle a un programme cohérent, elle le défend très bien et face à elle pendant ce temps, les autres candidats multiplient les faux pas".

En 2012, Marine Le Pen n'avait réuni "que" 17,9 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle (16,27 % en Creuse) mais entre temps, le parti a progressé : premier parti de France (24 %) et de Creuse (22 %) aux européennes de 2014, le FN a réuni 22,9 % des voix aux dernières élections régionales en 2015.