Après y avoir passé le week-end des 12 et 13 mai, Emmanuel Macron a décidé ce mercredi que le fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas dans le Var, aurait pour "vocation à la fois à accueillir le président pour des périodes de repos ainsi que des rencontres diplomatiques et des petits sommets".

Brégançon, Bormes-les-Mimosas, France

Ca y est, c'est décidé ! Le président Emmanuel Macron et son épouse ont visiblement été convaincus par les plages paradisiaques et le caractère reculé du fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Un château du XVIIème siècle, perché sur un piton rocheux.

Après y avoir passé le week-end des 12 et 13 mai, l'Elysée annonce ce mercredi que le fort deviendra un lieu "à la fois pour accueillir le président pour des périodes de repos et des rencontres diplomatiques et des petits sommets".

Un lieu de vacances et de rencontres diplomatiques

Ce lieu de vacances prisé des présidents, popularisé par Charles De Gaulle en 1968, avait été délaissé par François Hollande. L'ancien président de la République le jugeait trop "austère".

Le fort restera ouvert au public lorsqu'Emmanuel Macron n'y séjournera pas.