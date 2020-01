France Bleu Besançon vous propose le Forum des municipales, en partenariat avec L'Est Républicain. Chaque vendredi, de 12h à 13h, les candidats et les personnalités politiques débattent des grands enjeux de la campagne électorale. Le 10 janvier, on parle sécurité, tensions sociales et rôle du maire.

Le Forum des municipales 2020 avec France Bleu Besançon et L'Est Républicain

Besançon, France

Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs sont appelés à voter pour leur maire et leur conseil municipal. Chaque vendredi, le Forum des municipales, sur France Bleu Besançon, fait vivre le débat démocratique, avec les candidats et les personnalités politiques en Franche-Comté. Une heure d'émission, de midi à 13h, en partenariat avec L'Est Républicain, que les internautes peuvent commenter en direct sur Facebook.

Pour notre première émission, vendredi 10 janvier, France Bleu Besançon s'installe dans les locaux de L'Est Républicain. Nos invités : Barbara Romagnan, ancienne députée socialiste du Doubs, membre de Génération.s ; Cédric Perrin, sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort ; Jean-François Longeot, sénateur UDI du Doubs et ancien maire d'Ornans.

David Malle (France Bleu Besançon) et Bernard Payot (L'Est Républicain) interrogent les invités sur le thème de la sécurité : quelle place la sécurité des personnes et des biens occupe-t-elle dans la campagne des élections municipales, après, notamment, les événements dans le quartier de Planoise à Besançon ? Au programme également : la semaine sociale avec la mobilisation contre la réforme des retraites et le statut du maire, son rôle en 2020.

Voir aussi : les vidéos du quiz des candidats aux municipales à Besançon.