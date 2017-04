Le Front National d'Indre-et-Loire présente déjà ses candidats pour les Législatives

Le Front National avance vite vers les échéances politiques à venir, avant même le premier tour de l'élection présidentielle, le FN 37 a présenté ce lundi midi ses candidats dans les cinq circonscriptions d'Indre-et-Loire.

Trois femmes et deux hommes militants du Front National depuis des années

Dans la première circonscription, à Tours, c'est Laurence Lecardonnel qui représentera le parti Bleu Marine. Cette assistante de direction milite depuis une vingtaine d'années au FN, elle a déjà été candidate lors des élections départementales et régionales.

dans la deuxième circonscription, celle d'Amboise, c'est l'avocat Stanilas de La Ruffie qui a décidé de mettre en accord ses idées et ses actes et de se lancer pour cette élection législative à venir. Il présente sa candidature comme une déclaration d'amour à ce territoire assez rural. Il se veut le représentant "des gens qui se lèvent tôt le matin et rentrent tard le soir pour gagner leur vie". Il a déjà été candidat en 2002 sous les couleurs du MPF, le parti de Philippe de Villiers, il a pris sa carte au FN en 2014. Stanislas de La Ruffie a été élu sur la liste du FN lors des dernières élections régionales.

Trois sur cinq sont déjà des conseillers régionaux

Dans la troisième circonscription, celles de Loches, mais aussi de Chambray-les-Tours et Saint Avertin, Saint-Pierre-des-Corps et Descartes, c'est Eva Kukulski qui se présente sous les couleurs Bleu Marine pour défendre un monde rural en danger de désertification. Cette candidate a, elle aussi, toujours voté FN et elle s'est vraiment lancée activement au sein du parti après avoir démissionné de son travail pour raisons personnelles il y a 3 ans.

Le centre de déradicalisation de Pontourny à l'ordre du jour de la campagne de Véronique Péan

Véronique Péan sera candidate sur la quatrième circonscription de Joué-les-Tours à Chinon, Sainte-Maure et Ballan-Miré. La responsable du FN 37 et conseillère régionale étrille déjà ses futurs adversaires, Hervé Novelli pour les LR/UDI, et Laurent Baumel soutien du candidat socialiste Benoit Hamon. Il sera bien évidemment question d'aménagement du territoire, entre le sud de la circonscription qui pourrait être oubliée face au développement du nord mitoyen avec la Métropole. Autre motif de débat avec ses adversaires, la présence du centre de déradicalisation de Pontourny à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Chinon.

Enfin, sur la 5ième circonscription, celle de Saint-Cyr-sur-Loire à Bourgueil en passant par Langeais et Château-La-Vallière, Daniel Fraczack ancien cadre retraité du nucléaire, se présentera sous les couleurs du FN. Il avait réussi à arriver en tête lors du second tour des élections départementales sur le canton de Langeais, avant d'être battu au second tour. Il a ensuite été élu sur la liste du Front National pour les régionales.