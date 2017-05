Le Front National de Dordogne est-il en train d'imploser ?

A trois semaines du premier tour des législatives, le Front National de Dordogne se déchire. Candidats dissidents ou contestés, le parti n'a même plus de chef depuis ce vendredi.

Au Front National de Dordogne, rien ne va plus. La publication de la liste des candidats aux législatives ce vendredi 19 mai a mis le feu aux poudres. Alors que les militants attendaient l'officialisation de la candidature d'Eric Villemagne dans la deuxième circonscription, c'est finalement Robert Dubois, conseiller régional FN et ancien chef du parti qui a été désigné pour porter les couleurs du parti de Marine Le Pen durant cette campagne.

"Il n'a pas respecté les règles" - Jean-Lin Lacapelle, cadre du FN

Les instances parisiennes ont préféré écarter, à la dernière minute, la candidature d'Eric Villemagne. "Il n'a pas respecté les règles. Nous ne pouvions pas accepter qu'il choisisse Wilfried Peyonnet comme suppléant alors que celui-ci a été exclu du Front National," explique Jean-Lin Lacapelle, membre de la commission d'investiture du FN. "C'est une forme de désobéissance et à partir de là les règles sont claires, il ne peut pas défendre nos couleurs pour les législatives. C'est pour cela que nous avons choisi Robert Dubois." Exit Eric Villemagne, nommé chargé de mission par les instances parisiennes il y a un an à peine.

Michel Bergougnoux assure la coordination

A ce jour il n'y a donc plus de patron au FN en Dordogne. "Pour le moment nous nous concentrons sur les législatives. Nous nous occuperons de ce souci après les élections. Michel Bergougnoux va s'occuper de la coordination des candidats," conclut Jean-Lin Lacapelle. Michel Bergougnoux, facteur dans le Nontronnais est aussi candidat dans la troisième circonscription. Son investiture a créé une réaction épidermique chez certains militants. Sur les réseaux sociaux, ils lui reprochent d'être un militant de Sud PTT. Patrick Volker, un ancien du Front a même décidé de se présenter face à lui aux législatives avec l'étiquette de "Debout la France". Il compte bien chasser sur ses terres.

Eric Villemagne se décidera lundi

Dans la quatrième circonscription, la candidature de Florence Joubert ne fait pas l'unanimité non plus. Les plus anciens glissent qu'elle n'a aucune attache dans ce secteur et qu'elle aura du mal à faire campagne. Eric Villemagne lui, décidera ce lundi s'il maintient ou non sa candidature. S'il décide de se lancer ce sera sans étiquette. Il aura face à lui, Robert Richard, conseiller municipal de Bergerac, exclu du FN, investi par "Debout la France". Dans cette circonscription, les électeurs d'extrême-droite risquent de s'éparpiller. Alors que l'heure de la campagne officielle a sonné, le FN de Dordogne apparaît déchiré comme jamais. Un paradoxe alors que Marine Le Pen a réalisé un score inédit en Dordogne lors de la présidentielle.