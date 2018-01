Le refondation du Front national passe par un changement de nom. C'est ce qu'a affirmé Marine Le Pen ce dimanche au cours d'une conférence de presse à Alençon, dans l'Orne, où elle effectue la huitième étape de sa tournée nationale.

"Se donner les moyens de la victoire"

Huit mois après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen affirme qu'un changement de nom du parti est selon elle nécessaire pour être perçu comme un "parti de gouvernement" et nouer des alliances avec d'autres formations politiques.

"Aujourd'hui, si nous changeons le Front national alors il faut aussi changer l'appellation". "Si un nom contient une charge qui puisse susciter des craintes, ou (a) une charge émotionnelle qui soit trop forte, et il semblerait que ce soit quand même le cas du Front national, alors il ne faut pas hésiter à se donner les moyens de la victoire".

Les militants "plutôt majoritairement pour un changement de nom"

Marine Le Pen a précisé que les militants du Front national sont "plutôt majoritairement pour un changement de nom" à ce stade du dépouillement des questionnaires envoyés dans le cadre de la "refondation" du parti.

Si cela se confirme, "un certain nombre de noms seront suggérés" et proposés au vote des militants au congrès du FN le 11 mars. "Il faut maintenant qu'il termine sa mue" et passe de "parti d'opposition, de contestation" à un parti "de gouvernement".

Le Front national porte ce nom depuis sa création par Jean-Marie Le Pen en 1972.