Le Front National mise beaucoup sur le bassin minier pour envoyer des députés à l'Assemblée Nationale

Le parti d'extrême-droite est arrivé en tête du second tour de la Présidentielle dans le Pas de Calais et a réalisé ses meilleurs scores dans le bassin minier où se présente notamment Marine Le Pen.

Le Front National va-t il transformer l'essai marqué par Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle dans le Pas de Calais ? Au regard des résultats réalisés, notamment au second tour, le FN espère bien faire entrer plusieurs députés de la région dans la future assemblée nationale.

Un proche de Marine Le Pen à Liévin

C'est le cas par exempke dans la 12ème circonscription, autour de Liévin. Le sortant socialiste, Nicolas Bays ne se représente pas et Marine Le Pen a obtenu ici plus de 60% des suffrages au second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, c'est Bruno Bilde qui portera les couleurs Bleu Marine. Ce proche de la présidente du FN est par ailleurs élu à Hénin Beaumont, il est également conseiller régional mais refuse de parler de parachutage à moins de 20 kilomètres de chez lui. En tout cas, il est bien décidé à défendre ce qu'il considère comme les priorités pour sa circonscription : la sécurité et la santé. On trouve 12 autres candidats dans cette circonscription : Jean-Michel Andreau (DLF), Christiane Bouriez (Ecologiste indépendante), Daniel Ludwikowski (EELV), Grégory Frackowiak (FI), Régis Scheenaerts (LO), Caroline Meloni (LR), Alexandre Ruiz (PARDEM), Christian Champiré (PCF), Laurent Duporge (PS), Coralie Rembert (REM), Henri Condette (UPR), Frédéric Lamand (sans étiquette).

Un frontiste espère succéder Guy Delcourt à Lens

Dans la 3ème circonscription, l'ancien maire de Lens et député sortant, Guy Delcourt (PS) ne se représente pas. Marine Le Pen a obtenu plus de 58% des suffrages lors du second tour de la présidentielle dans ce secteur. Aujourd'hui c'est José Evrard qui portera les couleurs Bleu Marine. Elu à Billy Montigny et conseiller départemental, c'est un ancien du Parti Communiste. 11 autres candidats dans cette circonscription : Jamel Oufqir (EELV), Brigitte Levat (Eco), Djordje Kuzmanovic (FI), Michel Darras (LO), Sabine Banach-Finez (LR), Patrick Debruyne (MoDem - REM), Jean-Luc Flahaut (PARDEM), Jean-Marc Tellier (PCF), Frédérique Masson (PS), Hugues Sion (Union des Patriotes), Caroline Marie (UPR).

En Marche investit une novice en politique pour affronter Marine Le Pen

Mais le meilleur espoir d'obtenir un siège de député au FN se trouve à Hénin Beaumont, au coeur de la 11ème circonscription du département. C'est Marine Le Pen qui sera la candidate dans ce qu'elle appelle son fief. Face à elle, notamment, Anne Roquet, une jeune "Marcheuse" de 45 ans, qui participe à sa première campagne électorale. Le sortant PS, Philippe Kemel, se représente. Il avait battu d'une centaine de voix en 2012 Marine Le Pen. 10 autres candidats dans cette circonscription : Betty Leclercq (DLF), Rachid Ferahtia (Ecologiste indépendant), Marine Tondelier (EELV), Jean-Pierre Carpentier (FI), Vincent Caflers (Les Indépendants), Flore Lataste (LO), Alexandrine Pintus (LR), Jacques Nikonoff (PARDEM), Hervé Poly (PCF), Aude Lesage (UPR)