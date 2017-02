Le Front National a un nouveau chef en Mayenne

Jean-Michel Cadenas remplace Bruno de la Morinière au poste de secrétaire départemental. Le conseiller régional était à la tête du FN 53 depuis 4 ans.

Cette décision a été prise au plus haut niveau la semaine dernière. Officiellement pour renouveler les cadres du parti. Version officieuse : le FN souhaite écarter les derniers soutiens de Jean-Marie Le Pen, devenu infréquentable, la dernière étape de la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. Jean-Michel Cadenas affirme qu'il ne s'agit en aucun cas d'une purge ou d'une chasse aux sorcières : "plus qu'un renouvellement, c'est une aide apportée car Bruno de la Morinière avait d'autres casquettes et des activités professionnelles prenantes. Donc, avant d'importantes échéances électorales, il a été décidé d'étoffer l'équipe" explique-t-il.

Jean-Michel Cadenas, officier de gendarmerie à la retraite, militant frontiste depuis 1977, membre de la garde rapprochée de Marine Le Pen pour les questions militaires, sera, lors des législatives, suppléant de la candidate FN dans la 2ème circonscription. Bruno de la Morinière, lui, affirme que ses relations avec la direction du parti restent excellentes. Il en veut, pour preuve, son investiture pour les législatives dans la 1ère circonscription.