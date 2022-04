"Le front républicain a encore marché", salue Agnès Firmin Le Bodo, députée Horizons de Seine-Maritime

"C'est toujours plus facile de se réveiller un lendemain de victoire" : la députée havraise du groupe Horizons, membre de la majorité, était l'invitée de France bleu Normandie, ce lundi 25 avril.

"Le front républicain a encore marché, il faut les en remercier, a souligné Agnès Firmin Le Bodo, au sujet des électeurs qui ont fait barrage à l'extrême-droite. "Cela oblige le Président de la République a le prendre en compte", a poursuivi la députée Horizons du Havre, invitée de France bleu Normandie au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, ce lundi 25 avril.

Notre société est fracturée, on le voit depuis plusieurs années

"Ce qui est inquiétant, c'est la montée du rassemblement national, de l'extrême-droite en France, mais aussi de l'extrême-gauche, car M.Mélenchon est d'extrême-gauche", a assuré l'élue.

Emmanuel Macron a assuré vouloir gouverner différemment. "'C'est peut-être en multipliant les grandes débats, en consultant plus nos concitoyens, a continué Agnès Firmin Le Bodo. C'est aussi en rassemblant et peut-être en allant un peu plus loin dans le dépassement débuté en 2017."

Entretien avec Agnès Firmin Le Bodo, députée Horizons Copier

La députée sera-t-elle candidate à sa réélection au Havre, pour les législatives ? "On verra ça quand les investitures seront données, je l'espère en fin de semaine", a-t-elle répondu.