Le futur maire de Blauzac connu la semaine prochaine ?

Y a-t-il un maire dans la commune de Blauzac, et si oui, qui ? C'est désormais au tribunal administratif de Nîmes de trancher la question. Il devrait le faire dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, la commune de Blauzac est administrée par une délégation spéciale.

Devant le tribunal administratif, Serge Bourdonave, plaide l'erreur, la bonne foi. Un nom de jeune fille sur un bulletin de vote mais un nom d'épouse déposé en préfecture... Et le 15 mars au soir, bien qu'il ait recueilli près de 70% des voix, Serge Bourdonave, maire sortant, déclarait ses bulletins "nuls". Et dans la foulée déclarait élus les 15 personnes présentes sur la liste adverse menée par Jean-Pierre Rossi. Mais ne voulant pas de cette victoire sur "tapis vert", Jean-Pierre Rossi se désiste et ses co-listiers démissionnent. Au soir du 15 mars, les Blauzacois avaient voté en masse, mais ils n'avaient pas de maire.

Pas de doute pour l'électeur

L'erreur non-intentionnelle, c'est le raisonnement également développé par le rapporteur public. C'est une scrutin de liste, cette erreur n'a pas installé de doute chez l'électeur que ce soit sur la tête de liste ou ses co-listiers a-t-il dit en substance. Électeurs qui ont d'ailleurs clairement manifesté leurs intentions. Et le rapporteur public, chargé d'éclairer le tribunal, de demander à celui-ci de rétablir les résultats du 15 mars : 13 conseillers pour la liste de Serge Bourdonave et 2 pour la liste de Jean-Pierre Rossi.

La délégation spéciale toujours en place

Le tribunal devrait rendre son jugement la semaine prochaine. S'il suit le rapporteur public, Serge Bourdonave serait donc élu avec 12 de ses co-listiers. Mais il ne serait pas encore maire pour autant. En attendant la résolution de cet imbroglio, la commune est administrée par une délégation spéciale. Compte-tenu des délais légaux, elle est en place jusqu'au 15 juillet. Serge Bourdonave, maire sortant, pourrait être le prochain maire de Blauzac, mais pas avant le 16 juillet.