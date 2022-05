"Le futur Premier ministre saura concerter davantage", promet le référent Renaissance dans le Tarn

Les candidats de la majorité présidentielle pour les législatives se retrouvent ce mardi près de Paris, alors que la macronie est sur le point de boucler sa liste de prétendant. 505 des 577 investitures ont été dévoilées, en Midi-Pyrénées il n'y a plus de mystère. Ces candidats Ensemble! ont été conviés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour une journée de formation. Emmanuel Macron doit intervenir pour clore le rendez-vous. Le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe et référent Renaissance dans le Tarn, Raphaël Bernardin, nous répond.

Pourquoi votre parti a changé de nom ?

On a fait l'annonce du changement de nom, mais il faudra encore passer par la voie officielle et le changement des statuts qui se feront après l'été, lors du renouvellement du directeur général de La République en marche, Stanislas Guérini. Pourquoi changer de nom? Parce que, tout simplement, ce mot "renaissance", c'est aussi ce qu'utilise la majorité au niveau européen. C'est un nom d'ouverture, élargir notre socle et ouvrir la porte aux sociaux démocrates qui viennent de gauche ou aux centristes. On voit bien d'ailleurs de recomposition politique. On a, pour les élections législatives, l'assemblage d'une confédération et la création d'une confédération regroupant la République en marche, le MoDem et Horizons.

N'est-ce pas aussi une façon pour Emmanuel Macron, avec ce mot renaissance, de dire "J'ai changé" ?

Nous avons changé. Ce n'est pas qu'Emmanuel Macron. Je pense qu'on a tous ont changé depuis 2017. On a subi quand même, je pense, les plus grandes crises que la France avait vécu depuis des dizaines d'années : les gilets jaunes, la crise du coronavirus, la crise des matières premières, de l'explosion des chaînes logistiques démondialisées. Et je pense qu'effectivement on a tous changé.

Peut-on vraiment parler de renaissance quand on voit que dans le Tarn, et comme dans la majorité des départements, vous ré-investissez vos trois députés sortants?

Il n'y a pas de rapport ou de parallèle. Il y a une renaissance, notamment dans l'ouverture. On investit des gens qui n'étaient pas avec nous, comme par exemple Eric Woerth (ex LR). C'est un signe d'ouverture et c'est ça cette renaissance. Cette renaissance, c'est l'ouverture notamment aux sociaux démocrates qui aujourd'hui sont extrêmement perturbés, notamment au Parti socialiste.

Muriel Roques-Etienne, Jean Terlier et Marie-Christine Verdier-Jouclas, les trois députés sortants dans le Tarn, sont-ils favoris ?

Ce sont les citoyens et les urnes qui le diront. Ce qui est certain, c'est qu'on a trois députés qui ont travaillé très dur. Les bilans sont là, ils ont été extrêmement présents à l'Assemblée nationale, ils ont porté des lois, chacun dans leur spécialité. C'est c'est pour ça que d'ailleurs, naturellement, les trois candidats ont été investis sans aucun souci.

Désormais le Tarn est divisé entre l'ouest privilégié et l'est enclavé.

Qui sont vos véritable adversaires dans le Tarn? Les candidats issus de l'Union de la gauche ou ceux du Rassemblement national?

Un peu des deux, je dirais. Parce que le Tarn et a été longtemps divisé au nord et sud tarnais. Et aujourd'hui le Tarn est divisé plutôt sur un axe Est-Ouest. L'ouest est baigné par l'autoroute et donc qui va bien économiquement, avec l'extrême gauche. Et puis de l'autre côté un Tarn enclavé, Mazamet, Castres, la montagne noire, et on y retrouve plutôt les campagnes délaissées avec un socle Marine Le Pen / Eric Zemmour qui se relève.

Il y a dans le Tarn le projet d'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse. Emmanuel Macron a fait le serment de léguer une planète plus plus viable. Est ce que ce projet s'inscrit dans ces ambitions là ?

Désormais, chacun devient expert et estime avoir la science grâce sûrement aux réseaux sociaux. Sauf que je pense qu'il faut à un moment se positionner aussi sur la raison. La raison, c'est que si vous vous mettez à la place d'un Mazametain ou d'un Castrais, économiquement pour une entreprise, c'est difficile de réussir à attirer des talents. Ce sont des bassins où il faut plus d'une heure et demie aujourd'hui depuis Toulouse pour aller à Castres. C'est un sujet de désenclavement territorial et d'intérêt général.

Emmanuel Macron doit dévoiler le nom de son prochain Premier ministre cette semaine. Quel est son profil idéal selon vous?

Avec Renaissance, il y a eu un changement, notamment du Président dans sa campagne. Il a vraiment fait une campagne au contact des Français. Moi qui fait partie du bureau exécutif de la République au marche, demain Renaissance, je sais qu'il nous dit qu'il veut changer la méthode, travailler avec les Français et concerter davantage.

Ce ne sera pas un ministre sortant ?

Je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je sais, c'est que ce sera un ministre qui aura cet ADN ancré, de pouvoir solliciter les Français, travailler avec les parties prenantes, le monde associatif et tous les consulaires en France".