Le Gâtinais a son candidat citoyen pour les élections législatives !

Alphonse Proffit a été désigné officiellement candidat pour les élections législatives, par l'association Engagement Citoyen pour le Montargois. Cette dernière a organisé une primaire.

Rendre l'assemblée nationale aux citoyens ! C'est l'objectif d'une association dans le Gâtinais. Engagement Citoyen pour le Montargois a décidé d'organiser début février une primaire pour désigner un candidat aux prochaines élections législatives dans la quatrième circonscription du Loiret.

Ce week-end, un vote a eu lieu afin de choisir le représentant du mouvement et son suppléant. Une primaire de ce genre, c'est une première dans la Loiret, mais c'est une suite logique pour le collectif Engagement Citoyen pour le Montargois avait présenté une liste aux municipales de 2014. Avoir avoir obtenu 16% des voix et 3 élus à la mairie de Montargis, son président, Edouard Weber, a relancé cette initiative aux législatives. Il veut "recentrer l'action des citoyens autour de la vie politique".

22 personnes ont participé au vote. © Radio France - Etienne Escuer

Le collectif se veut en dehors de tout parti. 22 personnes sont venues désigner le candidat. Gilles, inquiet de la montée du nationalisme et du fort taux d'abstention aux dernières élections, est séduit par cette démarche : "Un candidat citoyen peut permettre à la démocratie de refonctionner".

Face au député-maire de Montargis, Jean-Pierre Door

C'est finalement Alphonse Proffit, un ingénieur de 37 ans, qui est élu, par 12 voix contre 9 pour son adversaire Jean-Christophe Cicéron (1 bulletin blanc également). Il y a eu 2 candidatures mais le collectif en aurait aimé plus. Déjà candidat aux législatives en 2012, Alphonse Proffit avait récolté 1% des voix. Mais cette fois, il a le soutien de la primaire citoyenne. Il veut rendre la politique aux citoyens, "avec plus d'interaction, en vérifiant que les décisions nationales répondent aux besoins des habitants et en essayant de faire remonter les propositions des citoyens".

Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin. La quatrième circonscription du Loiret est détenue depuis 15 ans par le maire Les Républicains de Montargis, Jean-Pierre Door.