Le gestion d'Eric Diard à Sausset-les-Pins épinglée par la chambre régionale des comptes

Invité de France Bleu Provence Matin, le député LR des Bouches-du-Rhône et ancien maire de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), Eric Diard s'est défendu de toute mauvaise gestion alors que la chambre régionale des compte a épinglé la gestion de la commune quand il en était le maire avant de démissionner en 2017, pour se conformer à la loi sur le non-cumul des mandat. Dans son rapport, la chambre cible des "pratiques irrégulières" entre 2012 et 2016 et considère que la commune n'avait "pas comptabilisé la totalité des charges rattachables à chacun des exercices 2014, 2015 et 2016, les reportant sur les exercices suivants".

"Des erreurs comptables" (Eric Diard)

Il s'agit d'"erreurs comptables" a répondu sur France Bleu Provence, Eric Diard. "Si les recettes et les dépenses ne sont pas rattachées à l'exercice, c'est irrégulier au plan comptable" a insisté l'élu qui évoque des erreurs administratives avant de rappeler que "Sausset-les-Pins a fini avec un déficit de 360.000 euros de fonctionnement pour un budget de 10 millions d'euros".

Eric Diard a également rejeté une partie de la responsabilité sur son adjoint aux finances, Bruno Chaix, qui est devenu maire de la commune et "qui avait toute délégation de signatures". "J'ai fait confiance, mais je ne me défile pas. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il s'agit simplement d'erreurs de gestion" a répété le député LR des Bouches-du-Rhône. "La ville n'est pas à la ruine. Sausset-les-Pins n'a pas vécu la vie de château", a-t-il conclu.