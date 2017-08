Le gouvernement annule plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités

Le porte-parole du gouvernement confirme ce mercredi l'annulation de 300 millions d'euros de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales pour 2017. Une décision vécue comme une trahison et une déception par de nombreuses villes de France.

L'Etat a décidé d'annuler par décret plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis le 17 juillet, lors de la Conférence nationale des territoires au Sénat, de ne pas toucher aux crédits alloués à ces collectivités. Mais cette promesse concernait 2018 et les coupes annoncées portent sur l'exercice 2017.

"Les annulations porteront sur des projets non engagés et ce sont les préfets qui procéderont opération par opération pour éviter de pénaliser les dossiers les plus porteurs d'enjeux", indique-t-on au ministère de la Cohésion des territoires. "Les programmations 2018 permettront de revenir sur les opérations qui seraient ainsi décalées", précise-t-on.

Les réductions vont toucher la politique des territoires

Interrogé à l'issue du conseil des ministres ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a fait valoir pour sa part qu'il s'agissait "de mesures d'annulation de crédits sur des opérations non réalisées, pas de baisses de dotations disponibles pour accompagner les collectivités locales".

"Il s'agit pour l'essentiel de crédits non engagés, non mobilisés, donc c'est un exercice plus comptable que politique" - Christophe Castaner

Les réductions de crédits vont notamment toucher la politique des territoires, "avec l'annulation de 46,5 millions d'euros sur la politique de la ville" et l'aménagement du territoire d'une manière générale pour 35 millions, selon l'Association des petites villes de France (APVF). Toujours d'après l'APVF, les autres annulations portent sur la mission Relations avec les collectivités territoriales pour 216 millions, "réparties sur la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc de l'aide à l'investissement pour les communes de moins de 30.000 habitants, et le fonds de soutien à l'investissement local".

"Déception", "trahison", "mauvais coup"

"C’est une déception et une trahison" juge Olivier Dussopt, député PS de l’Ardèche et président de l’Association des petites villes de France. "Les dotations ont beaucoup baissé et c’est trop brutal. Le président demande 13 milliards d’effort, c’est considérable. Et quelques jours après on découvre un décret supprimant des moyens pour des collectivités. Les élus n’ont jamais refusé de faire des efforts. Le rapport de la Cour des comptes de décembre dernier dit que les collectivités locales représentent 20% des dépenses publique pour réduire le déficit et 50% des économies réalisées. L’effort demandé est disproportionné par rapport à notre poids dans la dépense" ajoute encore le parlementaire.

"On voit bien que certains sujets vont être rendus impossibles" et que c'est un "mauvais coup porté à l'échelon de la proximité", a jugé le chef de file des députés socialistes Olivier Faure. De son côté, qualifiant cette baisse de "très mauvais signal", la sénatrice centriste Nathalie Goulet a appelé "tous les élus des territoires ruraux" à "engager ensemble un bras de fer pour éviter que nos territoires plus fragiles subissent la double peine en étant encore asséchés financièrement".

