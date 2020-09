Le gouvernement au complet à Amiens le 11 septembre?

Selon les informations de France Bleu Picardie, le gouvernement au complet avec son premier ministre Jean Castex devrait être présent à Amiens le vendredi 11 septembre pour les journées parlementaires de La République en Marche. Ces journées, sorte de rentrée politique pour LREM, débutent le jeudi 10 Septembre avec les députés du groupe à l'Assemblée nationale. Une bonne partie des députés de la majorité ( 280 ) sera présente pour renouveler le président du groupe à l'Assemblée après le départ du "contesté" Gilles Le Gendre. Les thèmes principaux abordés durant ces deux jours : la relance économique et la transition écologique avec la présence à priori le 11 de Barbara Pompili , ex-députée de la Somme, Ministre de la Transition Ecologique

Les journées des 12 et 13 septembre, les adhérent(e)s du Mouvement, référent(e)s, élu(e)s des Hauts de France et de la Somme doivent se retrouver pour des discussions plus locales. Dans la Somme, ou le mouvement a été créé en 2016, LREM compte 2664 adhérents, c'est 400 de plus selon nos informations depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.