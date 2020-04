Le gouvernement aurait-il anticipé des centaines de recours juridiques des malades du Covid ?

Le premier ministre a signé, le 27 mars, un décret qui crée « Datajust » un système de traitement informatique des données à caractère personnel issues de décisions de justice. « On veut mettre la vie humaine en barème » s'indigne Me Gerbi

Le premier ministre a signé, le 27 mars, le décret (N°2020-356) qui crée « Datajust » un système de traitement informatique des données à caractères personnel, y compris, certaines données médicales, issues de décisions de justice

« On veut mettre la vie humaine en barème » s'indigne, l'avocat grenoblois, Me Hervé Gerbi qui va demander l'annulation du décret devant le conseil d'état. Pour ce juriste spécialisé dans la défense des victimes de dommages corporels, c'est un algorithme qui va décider à la place d'un juge.

On veut remplacer l'intelligence des juges par de l'intelligence artificielle

Ce sont des centaines de millions d'euros qui sont en jeu. Pour Me Gerbi, ce décret est le résultat du travail de lobby des assureurs qui profitent de la crise du covid, pour obtenir un barème automatique. C'est un enjeu de société: quelle justice nous voulons demain?

« Notre intégrité corporelle quand elle est atteinte... est-ce que nous voulons que ce soit le juge qui tranche l'indemnisation de ces atteintes ? » dit l'avocat. « Ce décret produit un algorithme qui vise à uniformiser les indemnisations. On va laisser le champ de son exploitation aux seuls assureurs » On aura plus besoin du juge pour quantifier le préjudice. « C'est une façon de substituer l'intelligence du juge par une intelligence artificielle. Demain, certains iront demander des comptes pour toutes les questions liées au Covid. S'ils aboutissent dans leur procédure, on leur dira ceci : Décès d'un parent : 9,000 euros ! »

« Depuis très longtemps, les assureurs veulent avoir des barèmes fixes d'indemnisation, depuis 1985 et la loi sur les accidents de la circulation " Le décret sort aujourd'hui « alors que personne n'est en état de discuter la création de cet algorithme, que les délais de recours sont suspendus, que l'activité judiciaire est quasiment amorphe. Du point de vue temporel, c'est une grave erreur du gouvernement de sortir ce décret aujourd'hui. »

« Pour le covid, dans la mesure où nous ne sommes pas en état de catastrophe naturelle, les assurances n'ont pas vocation à indemniser les préjudices économiques. Mais « tout ce qui est lié à une maladie, s'il s'avérait que la prise en charge était défectueuse, les recours pourraient aboutir à des actions indemnitaires »

« Cela va permettre de mettre en œuvre des politiques administratives en prenant en compte les conséquences en terme d'impact indemnitaire » 95% des dossiers relatifs à l'intégrité corporelle sont transigés par les assureurs, contre 5% qui sont en voie judiciaire. Mais sur le montant total des indemnités versées 55%, le sont pas la voie judiciaire »