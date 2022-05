Le gouvernement désigné, à quand la reprise des discussions entre la Corse et Paris ?

Maintes fois reportées, les négociations entre la Corse et Paris pourraient reprendre dans les prochains jours. Mais quand précisément ? Le président de l’Exécutif de Corse espère dans les plus brefs délais.

Après plusieurs jours de consultations, la composition du premier gouvernement Borne a été annoncée ce vendredi sur le perron de l'Elysée. Il est composé de 27 membres dont 14 issus de l'équipe sortante, dont Bruno Le Maire, Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en charge jusqu'ici, on le sait, du dossier corse. Un dossier qu'il devrait conserver, ce qui pour Gilles Simeoni, le président de l'Exécutif, est «un élément de continuité important. Nous attendons maintenant que la date de la première réunion à Paris soit fixée. En ce qui nous concerne, ici en Corse, nous allons nous mettre en ordre de marche, préparer ce rendez-vous important. Il y aura lundi, à l’initiative de la présidente de l’Assemblée de Corse, la présidence du CESEC et de moi-même une conférence sociale pour rappeler l’importance d’inscrire le volet social dans la négociation. Je prendrai également l’initiative de proposer à la présidente de l’Assemblée de Corse et aux présidents de groupes une réunion pour préparer ce rendez-vous et qu’enfin s’ouvre sur le fond ce processus de négociations à vocation historique selon la formule consignée dans le document que nous avons signé Gérald Darmanin et moi-même.»

Le président de l'Exécutif qui souhaite qu'un premier rendez-vous soit fixé le plus rapidement possible. « Sur le calendrier, il ne faudrait qu’il dérape. D’où l’importance d’avoir immédiatement la première réunion pour que nous puissions fixer avec l’Etat une méthode, un calendrier, réaffirmer les objectifs sur le fond du processus. Et sur le fond précisément, il y avait une annonce forte faite par Gérald Darmanin au moment de sa visite c’est-à-dire un processus de négociations à vocation historique avec l’autonomie de plein droit et de plein exercice comme enjeu institutionnel, une dimension économique, sociale, culturelle, linguistique sur laquelle j’ai tenu à insister. Après cette première affirmation, il y a eu des déclarations qui étaient en retrait. Ce que j’attends, ce que j’espère c’est que le gouvernement et le président de la République réaffirment que c’est bien cet objectif et cette ligne politique qui seront poursuivis à travers le processus. »

Un dossier corse qui pourrait concerner aussi Amélie de Montchalin, ministre de la Transition énergétique et de la Cohésion des territoires et Christophe Béchu, secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales.