Après la mobilisation qui a rassemblé entre 325 000 et 500 000 personnes dans les rues jeudi, le référent de la République En Marche en Haute-Garonne, Pierre Castéras était l'invité de France Bleu Occitanie. Pour lui, il faut poursuivre les réformes et aller plus les expliquer sur le terrain.

Toulouse, France

C'était le premier grand test social pour Emmanuel Macron et le gouvernement. Entre 320 000 et 500 000 personnes ont manifesté jeudi pour la défense des services publics. Et ce n'était qu'un premier round puisque les cheminots annoncent un mouvement dur à partir d'avril. Mais pour Pierre Castéras, le référent LREM en Haute-Garonne, "il n'y a pas de fin de l'état de grâce, on est face à des citoyens qui ont des interrogations auxquelles il faut répondre". L'ancien élu PS qui a rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron mi-2016 estime que le gouvernement doit "garder le cap des réformes".

On ne casse pas le service public. On ne remet pas en cause ce qui fait les fondations de notre société. Le service public est essentiel, mais il faut l'adapter.

Pierre Castéras affirme que la méthode du gouvernement est la bonne, une méthode faite dit-il "de concertation, d'arbitrage et d'actions". Quand on lui demande si le gouvernement n'est pas en train de prendre des boucs émissaires, en tapant sur les retraités, les fonctionnaires et les cheminots, il répond qu'"il n'y a pas de boucs émissaires. On n'est pas là pour apporter des réponses à des groupes sociaux. On veut remettre la France en marche."

Aller au charbon

Le référent LREM en Haute-Garonne reconnait que le climat général a pu avoir des répercussions localement, avec la défaite sévère du candidat Michel Monsarrat dans la 8e circonscription de Haute-Garonne le week-end dernier pour le second tour des élections législatives partielles (le socialiste Joël Aviragnet a totalisé plus de 70% des voix). Pour lui, cette élection "_on la perd sèchement_, parce que nous n'avons pas assez expliqué et pas assez fait de pédagogie sur le terrain". Pierre Castéras reconnait que les militants et les élus locaux "doivent aller plus au charbon" pour défendre la politique du gouvernement, comme le premier ministre l'a demandé en début de semaine aux parlementaires.

Les militants vont refaire du porte à porte dès ce week-end, mais sur un autre sujet. Il s'agit d'une "grande marche" pour préparer les élections européennes de 2019. Pendant six semaines, les militants doivent aller à la rencontre de 100 000 personnes en France et les questionner sur l'Europe et leurs attentes.