Le gouvernement fait "confiance" au Préfet après la parade pour le titre du LOSC à Lille

A la sortie du conseil des ministres, ce mercredi 26 mai, Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur l’autorisation de la préfecture du Nord de maintenir un défilé pour fêter le titre de Champion de France du LOSC. A Lille, environ 15.000 personnes se sont rassemblées ce lundi pour accueillir leur équipe.

Nous faisons confiance aux préfets et aux élus locaux. Gabriel Attal, porte parole du gouvernement.

Gabriel Attal affirme que le gouvernement fait confiance au Préfet : "Vous savez dans le cadre de cette épidémie, et dans le cadre de cette période d'assouplissement des mesures de restrictions, on fait une grande confiance aux préfets et aux élus locaux pour prendre les bonnes décisions. Les préfets en lien avec les maires, en lien avec les élus locaux et les autorités de santé, sont amenés à prendre des décisions qui concernent leur territoire. Ils apprécient un certain nombre de facteurs évidemment le respect des gestes barrières, la limitation des rassemblements et la lutte contre la transmission du virus. Nous faisons confiance aux préfets et aux élus locaux pour prendre les bonnes décisions quand il faut prendre des décisions donc je n’ai donc pas de commentaire à faire sur la décision prise dans le Nord."

Après ce rassemblement de milliers de lillois, des médecins et des scientifiques craignent un cluster. De nombreux supporters ne portaient pas de masque et les distances n'ont souvent pas été respectées. Une polémique est née également du côté des restaurateurs, qui sont parfois sanctionnés pour non-respect des gestes barrières alors qu'un tel rassemblement a été autorisé.