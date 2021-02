Le gouvernement lance un site Internet pour lutter contre l’exposition des enfants à la pornographie en ligne

À 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à la pornographie d'après un sondage Opinionway publié en 2018. Difficile pour les parents de surveiller tout ce que leurs enfants voient apparaître délibérément ou accidentellement sur leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone. C'est pour les aider que le gouvernement lance une campagne d'information et le site jeprotegemonenfant.gouv.fr, ce mardi 9 février, à l'occasion de la journée Internet sans crainte ou Safer Internet Day.

"L’exposition prématurée des mineurs aux contenus pornographiques peut engendrer de graves conséquences : choc ou traumatisme, notamment lors d’une exposition involontaire. Près d’un quart des jeunes déclarent que la pornographie a eu un impact négatif sur leur sexualité en leur donnant des complexes et 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu’ils ont vues dans des vidéos pornographiques", rappelle le gouvernement dans son communiqué.

La pornographie représente aussi "un obstacle à l’égalité entre les femmes et les hommes : la majorité des contenus pornographiques aujourd’hui sur Internet tend à valoriser la domination masculine et à mettre en scène des scènes de violences à l’égard des femmes".

Accompagner les parents pour mieux protéger les enfants

L'objectif de Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques et d'Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, est "d'interpeller les parents d’enfants et d’adolescents sur l’exposition à la pornographie et ses conséquences". Le site doit permettre d'informer, de conseiller et d'accompagner la mise en place du contrôle parental. Des contenus d'éducation à la sexualité y seront aussi proposés.