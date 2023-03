Le gouvernement maintenu de justesse: qu'en pensent les parlementaires de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire ?

Le député LR Hubert Brigand, la sénatrice UDI Anne-Catherine Loisier, la députée PS Cécile Untermaier et le sénateur Renaissance François Patriat

La motion de censure transpartisane déposée par le groupe parlementaire Liot n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Celle déposée par le Rassemblement National (RN) non plus. La réforme des retraites est donc définitivement adoptée par le Parlement. Les parlementaires de Côte-d'Or Hubert Brigand (député LR), Anne-Catherine Loisier (sénatrice UDI), et François Patriat (sénateur Renaissance) ainsi que la députée PS de Saône-et-Loire, Cécile Untermaier réagissent sur France Bleu Bourgogne.

"Le gouvernement doit démissionner"

Le député LR de Côte-d'Or, Hubert Brigand est resté chez lui. Il n'est pas allé à Paris voter cette motion de censure mais pourtant il souhaite un changement de gouvernement : "Ce gouvernement doit démissionner et repartir à zéro sur sa façon de travailler. Il faut éviter le chaos" lance Hubert Brigand. "La balle est dans le camp d'Emmanuel Macron.

"Un rappel de ce qu'est la démocratie parlementaire"

Neuf voix. C'est ce qu'il manquait à la motion de censure transpartisane pour être adoptée. "Ce n'est pas un échec pour l'opposition" analyse Cécile Untermaier, députée PS de Saône-et-Loire. "C'est plutôt un sacré coup de semonce et un rappel de ce qu'est la démocratie parlementaire." Cécile Untermaier rappelle que la réforme des retraites n'a pas été soumise au vote des députés.

La sénatrice UDI de la Côte-d'Or, Anne-Catherine Loisier ressent "une grande inquiétude" pour la suite du quinquennat. "Le pays est divisé et le Parlement aussi. Comment allons-nous faire face aux échéances à venir ? La réforme des retraites n'est qu'un des nombreux grands sujets que nous avons devant nous."

Pas de triomphalisme chez Renaissance

François Patriat, le sénateur Renaissance de Côte-d'Or, reconnaît qu'il faut "accepter ce vote avec humilité et sans triomphalisme."

Il dénonce aussi "l'alliance de la carpe et du lapin" que représente cette motion de censure transpartisane votée par "le RN, LR et LFI", des partis selon lui "bien incapables de gouverner ensemble demain."