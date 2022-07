"Le gouvernement ne respecte pas les usages démocratiques de notre pays", estime la députée Alma Dufour

Elisabeth Borne va prononcer ce mercredi 6 juillet sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, la Première ministre n'engagera pas sa responsabilité par un vote de confiance. Ce que dénoncent les élus de l'union de la gauche. La NUPES va déposer une motion de censure contre le gouvernement. Alma Dufour, députée NUPES de la 4e circonscription de Seine-Maritime, était l'invitée de France Bleu Normandie ce mercredi.

Pourquoi cette motion de censure avant même le discours de la Première ministre ?

On avait prévenu que si le gouvernement ne se soumettait pas au vote de confiance, qui est l'usage, nous déposerons une motion de censure. Pour sanctionner le manque de respect des usages démocratiques de notre pays. Puisque, même s'il y a des précédents, c'est quand même l'usage démocratique le plus courant que le gouvernement sollicite la confiance du Parlement et c'est tout à fait normal.

Est-ce que vous espérez que Les Républicains ou le RN, par exemple, se joignent à vous et votent cette motion de censure ?

On n'espère pas grand-chose, puisqu'ils ont été assez clairs, du côté des Républicains et du RN, les deux ne souhaitaient pas voter notre motion de censure. C'est très intéressant cette période puisque le fait d'avoir une Assemblée aussi éclatée, avec une majorité relative pour l'ensemble, les masques tombent on va dire. Nous sommes assez surpris de l'attitude du RN, qui joue vraiment la carte de la conciliation, qui souhaite en réalité accompagner le gouvernement dans son entrée au pouvoir. Donc en fait, on voit que la vraie opposition aujourd'hui qui se monte à l'Assemblée nationale contre la politique du gouvernement, c'est celle de la NUPES.

Qu'attendez-vous du discours de politique générale prononcé par Elisabeth Borne ?

On aurait pu attendre du gouvernement une certaine prise en compte des nouveaux résultats et du nouveau paysage politique dans le pays, suite aux élections législatives. On aurait pu s'attendre à ce que ce qu'ils essaient de convaincre les différentes oppositions en changeant un peu de braquet, notamment sur la politique économique. C'est pas du tout le cas, et on le voit dans le projet de loi Pouvoir d'achat, qu'il n'y a absolument pas d'aménagements dans la philosophie du gouvernement. Emmanuel Macron considère que les Français ont voté pour son projet dans l'intégralité, ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est problématique pour nous. On a un gouvernement qui veut forcer l'Assemblée nationale à se comporter comme une majorité, alors qu'il n'a plus la majorité absolue.

Quelle position la NUPES va adopter pour les prochains textes ? L'opposition systématique ?

Non, parce que je pense que les Français ont vraiment besoin de réponses. Donc il ne s'agit pas de jouer avec la vie des gens. Néanmoins, nous connaissons le gouvernement et il aura tendance à vouloir nous faire avaler des textes dont l'intégralité ne va pas dans le bon sens, sous couvert d'une ou deux petites avancées. Il a fait ça ces cinq dernières années. On n'est pas là non plus pour ratifier toutes ses propositions et pour lui donner une majorité absolue, qu'il n'a pas eue dans les urnes. Donc, effectivement, ça va être délicat et on va construire au cas par cas. Et s'il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous voterons évidemment.