"Le gouvernement ne veut pas de débat" sur les retraites, selon Frédéric Mathieu, député LFI d'Ille-et-Vilaine

Le projet de loi sur la reforme des retraite arrive ce lundi à l'Assemblée nationale. Le texte est présenté en commission des affaires sociales, avant d'être débattu dans l'hémicycle à partir du lundi 6 février. Pour le Frédéric Mathieu, député La France insoumise de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine, "le gouvernement ne veut pas de débat", il était invité de France Bleu Armorique ce lundi.

France Bleu Armorique : "L'âge légal de départ à 64 ans n'est plus négociable", a affirmé Elisabeth Borne, la Première ministre. Le gouvernement fait le choix de l'affrontement, selon vous ?

Frédéric Mathieu : Oui, de l'affrontement, le choix antidémocratique également, puisqu'on a vu déjà sur les projets de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité sociale sont passés à coup de 49.3. On est face à un gouvernement et à un président qui sont aux abois, qui n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui cherchent à faire le forcing par tous les moyens. Mais qu'ils sachent qu'à gauche, on est prêt pour résister et pour les empêcher de faire passer cette injustice.

"L'âge départ à 64 ans n'est plus négociable", l'a-t-il seulement été à un moment selon vous ? La Première ministre a mené plusieurs semaines de concertation en amont de la présentation du texte.

On connaît le contenu des concertations. On montre aux syndicats ce qu'on a décidé. On fait un tour de table pour demander ce qu'ils en pensent et ils disent tout le mal qu'ils en pensent. Et ensuite, c'est "merci on continue". Donc, c'est cette nouvelle méthode que nous propose Emmanuel Macron à coup de 49.3 et de passage en force.

Le texte, pourtant, a sensiblement bougé comparé au programme du candidat Macron l'an dernier. C'était un départ en retraite à 65 ans, désormais, c'est 64 ans. Ce n'est pas une preuve de l'exécutif est à l'écoute ?

Non, c'est un jeu habituel. On met les enchères les plus hautes au départ et lorsqu'on voit que ça résiste, on se garde toujours la petite marge de recul qui était prévue dès le départ pour dire "regardez comme nous sommes gentils et regardez comme nous écoutons les partenaires sociaux". Il ne faut pas se laisser berner. Non, il n'y a pas d'avancée et surtout les vraies questions sont toujours en suspend.

Le débat s'annonce long, 7 000 amendements ont été déposés, dont près de 6 000 par l a NUPES. votre groupe. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous accuse de "bordéliser" le pays. Vous partagez ce sentiment ?

Je ne vais pas commenter les excès de langage et de comportement de monsieur Darmanin qui en est très coutumier parce que ce n'est pas très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de fond dans ce qu'il raconte. En réalité, il n'y a pas assez de temps. Le support qui a été choisi par le gouvernement, c'est un texte budgétaire rectificatif et donc d'après la Constitution de la Ve république, le temps de débat est borné. C'est 50 jours maximum maximum et on sait que le gouvernement a déjà annoncé qu'il tablait sur 20 jours. C'est un peu court pour engager l'avenir de nos retraites sur plusieurs décennies et plusieurs générations. On dépose des amendements pour porter les points les plus complexes, les plus intéressants, les plus litigieux. Par exemple, sur l'allongement de la durée de cotisation, sur l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, qui est une question que le gouvernement ne veut absolument pas traiter justement pour que les Françaises et les Français puissent s'approprier aussi le débat. Le gouvernement ne veut pas de débat, il faut bien se mettre ça dans le crâne.

L'idée, c'est aussi de convaincre les députés des autres groupes que le vôtre, ceux du centre, peut-être également des frondeurs de la majorité ?

Il y a déjà un début de débandade. On a vu que ce soit au sein de Renaissance, comme au sein de LR. Renaissance avait un accord avec les Républicains et on voit que cet accord est en train de partir en fumée. Si on peut encore convaincre d'autres personnes dans le camp présidentiel, on le fera. Mais la cible, c'est surtout de convaincre un maximum de Françaises et de Français de la nocivité de ce projet.