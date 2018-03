Salins-les-Bains, France

Le gouvernement veut redynamiser les centres-villes, 222 en tout en France. Et ça concerne 6 communes en Franche-Comté : Besançon, Montbéliard, Lons-le-Saunier, Belfort, Vesoul et Montbéliard. Les petites villes franc-comtoises se sentent mies à l'écart par le gouvernement. C'est ce que déplore fermement Gilles Beder, membre du bureau de l'association des petites villes de France, invité de France Bleu Besançon ce jeudi.

Depuis 30 ans, on a laissé tomber les centres-villes

Salins-les-Bains n'est pas concernée par ce plan, mais n'est pas non plus étrangère à ce type de projet. Car il y a 4 ans, la commune "avait été retenue dans un 1er plan de revitalisation des bourgs centres". Et ce n'était pas la seule en Franche-Comté, Montbard, Giromagny, et Avallon. Son maire, Gilles Beder regrette d'abord qu'aucun retour d'expérience n'ait été fait avant de lancer un nouveau plan.

Les communes auparavant aidées, désormais abandonnées

Mais surtout, ce que Gilles Beder reproche au gouvernement, c'est qu'aucune de ces villes ne soient dans le nouveau plan. Il déplore donc tout simplement un manque d'accompagnement gouvernemental.

"Il n'y a pas de continuité dans l'effort de l'Etat pour nous accompagner dans cette revitalisation des bourgs-centres"

Et Gilles Beder tire la sonnette d'alarme sur un éventuel manque financier. "Le plan de l'Etat qui nous accompagnait et qui prenait en charge pratiquement 100.000 euros par an de dépenses pour nous aider s'arrête au mois de juin", a assuré le maire jurassien qui se sent donc non seulement isolé, mais surtout abandonné par l'Etat.

Les plus petites villes se sentent délaissées

Et puis il y a un autre problème dans ce nouveau plan gouvernemental selon Gilles Beder et il se trouve sur la forme même : la sélection. Pour le maire jurassien, le gouvernement ne s'est focalisé que sur les moyennes villes, délaissant donc complètement les plus petites : "je crois qu'on a négligé des villes importantes, dans le Jura, je pense à Saint-Claude, à Morez". Pour lui, les villes qui bénéficieront donc d'une aide gouvernementale ne sont pas celles qui en ont le plus besoin, lançant ainsi quelques pics à l'encontre de Besançon : "je me pose la question de certaines villes qui ont fait des investissements importants, je pense à des villes qui ont mis un tramway, et qui ont contribué peut-être à désertifier leurs centres-villes".

Une vision parisienne du terrain

Alors pourquoi ces villes ont-elles été choisies et pas de plus petites, comme Salins-les-Bains ? Pour son maire, la réponse est simple, c'est la vision parisienne du gouvernement. "J'ai l'impression que depuis Paris, des villes comme Dole et Lons-le-Saunier, sont des petites villes", ce qui ne va pas avec le ressenti sur le terrain. Se concentrer donc sur les villes de 30.000 à 50.000 habitants est donc tout simplement une erreur pour Gilles Beder.