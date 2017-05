Le gouvernement Philippe dévoilé : les réactions en Franche-Comté

Aucun Franc-Comtois dans le gouvernement dévoilé cet après-midi mais un mélange de nouvelles têtes issue de la société civile et de personnalités politiques expérimentées. Une équipe qui fait réagir les élus locaux.

Alain Chrétien, le député-maire Les Républicains de Vesoul, se félicite voir Bruno Le Maire nommé ministre de l'économie. Il l'avait soutenu lors de la primaire de droite et estime que Bruno Le Maire "a raison d'avoir accepté" un portefeuille dans le gouvernement Philippe car, dit-il, "on est en train d'inventer une nouvelle politique d'intérêt général. Edouard Philippe a annoncé un gouvernement de compétences et c'est le cas : tous les gens sont connaisseurs de leurs dossiers. Je soutiens complètement ce nouveau gouvernement qui est un appel d'air frais pour faire une politique autrement. Même si je reste profondément attaché aux valeurs de la droite et du centre, je souhaite que nous puissions tous travailler ensemble parce qu'il ne faut pas se leurrer : si on n'y arrive pas, Marine Le Pen aura une voie royale pour le présidentielle de 2022 donc on n'a pas le droit de se louper." Quant à savoir comment son enthousiasme peut être perçu par sa famille politique, Alain Chrétien rétorque qu'il n'a "pas de crainte". Il poursuit : "Ce serait dommageable pour le parti des Républicains s'il recommençait à parler de sanctions ou d'exclusions ; je n'y crois pas. Un parti, c'est fait pour rassembler, pas pour diviser."

Jean-Michel Blanquer est un expert et un iconoclaste qui ne s'interdit rien" - Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs, à propos du ministre de l'éducation

Sans être aussi dithyrambique que son voisin haut-saônois, Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs, salue l'entrée au gouvernement de Jean-Michel Blanquer. Le nouveau ministre de l'éducation est plutôt marqué à droite même s'il n'est membre d'aucun parti. Jacques Grosperrin, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation, le connait bien et salue ce choix : "C'est vraiment un expert qui connaît très bien tout le milieu de l'éducation. Il a été professeur, recteur d'académie. Il est iconoclaste et ne s'interdit rien. Il est pour une certaine autonomie des établissements et surtout pas fermé à une évolution très forte et nécessaire qu'on doit faire dans l'éducation nationale. C'est quelqu'un qui a compris ce qu'était l'ascenseur social, qui a compris que certains enfants de milieux plus défavorisés n'avaient que l'école pour pouvoir accéder à un métier ou un avenir plus certain."

La présence de Nicolas Hulot est un cadeau extraordinaire" - Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté

Autre réaction : celle de la présidente socialiste de la Région Bourgogne / Franche-Comté. Marie-Guite Dufay ne s'attriste pas de constater qu'aucun bourguignon ni franc-comtois n'ait intégré le gouvernement. "C'est une vision clientéliste et passéiste de la politique, dit-elle. C'est aux élus locaux de faire remonter leurs préoccupations." La présidente se dit impatiente de travailler avec ce gouvernement dont elle "souhaite ardemment qu'il réussisse". Et elle a déjà en tête les dossiers prioritaires qu'elle compte soumettre à l'équipe d'Edouard Philippe : la formation et l'emploi, la culture avec notamment la fusion des orchestres de Bourgogne et Franche-Comté et la transition énergétique. Sur ce dernier point, Marie-Guite Dufay estime que "la présence de Nicolas Hulot est un cadeau extraordinaire. Elle prélude à des arbitrages peut-être compliqués au sein de ce gouvernement mais c'est le pari de Macron, de faire travailler des gens de bonne volonté qui ne partagent pas tous les même idées."

Beaucoup moins enthousiastes que leur aînée, les Jeunes socialistes du Doubs, estiment dans un communiqué qu'en "confiant l'intégralité des portefeuilles économiques et sociaux à des personnalités de droite, le couple exécutif annonce encore la couleur. Il mettra en œuvre une politique de casse sociale et de désengagement de l'État. [...] C'est la droite dure qui contrôlera les cordons de la bourse."