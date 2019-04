Le gouvernement se réunit pour tenter de mettre en oeuvre les annonces présidentielles

Quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron en réponse à la crise des "gilets jaunes", le gouvernement s'attelle ce lundi au casse-tête de l'application et du financement des mesures. Les parlementaires de la majorité sont invités à se joindre à la réflexion lors d'un séminaire.

Paris, France

Emmanuel Macron veut aller très vite. Le gouvernement doit maintenant trouver les moyens d'appliquer la feuille de route proposée par le Président jeudi 25 avril lors de son allocution.

L'exécutif doit notamment trouver cinq milliards d'euros pour assurer la baisse d’impôts sur le revenu promise aux classes moyennes. Deux options possibles : supprimer certaines tranches d'imposition ou réduire celle déjà existantes. Ce cadeau fiscal tout comme la réindexation des retraites sur l'inflation sont prévus pour le début d'année 2020. Des mesures qui devraient donc rentrer dans le budget examiné à l'automne prochain.

La réforme constitutionnelle débattue dès cet été

Dès cet été, les parlementaires se pencheront sur l'assouplissement du référendum d'initiative partagée et sur la dose de proportionnelle aux législatives. Des mesures qui vont s'ajouter à la pile de travail que sénateurs et députés doivent boucler avant les vacances. La loi de bioéthique sur la PMA, la réforme de l'audiovisuel et celle de la dépendance sont déjà au programme des parlementaires.

Des élus de la majorité conviés au séminaire

À la mi-journée, les ministres seront rejoints par des représentants de la majorité. Les présidents de groupe à l'Assemblée et au Sénat, les présidents de commissions et les rapporteurs généraux vont épauler le gouvernement. Une nouvelle méthode de travail voulue par Emmanuel Macron mais surtout un bon moyen d'associer des élus mécontents du manque d'écoute pour gérer la crise des gilets jaunes.