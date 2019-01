Le gouvernement veut une loi durcissant les sanctions contre les "casseurs" et les manifestations non déclarées

Après un samedi marqué par des affrontements entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une loi pour durcir les sanctions contre "les casseurs" et les manifestations non déclarées sur le plateau du journal de 20H00 de TF1 ce lundi.

Le gouvernement "est favorable" à une loi durcissant les sanctions contre "les casseurs" et les manifestations non déclarées a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe sur TF1 ce lundi soir après un "acte VIII" des gilets jaunes émaillé de heurts et d'affrontements avec les forces de l'ordre samedi. Le chef du gouvernement a notamment mentionné la création d'un"dispositif" interdisant l'accès aux manifestations des casseurs identifiés avec la création d'un fichier dédié. C'était une demande du syndicat de police Alliance.

Quelques heures plus tôt, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait affirmé que le gouvernement était prêt à opposer "l'ultra fermeté" à "l'ultra violence", lors de ses vœux aux forces de l'ordre à Paris.

Parmi les pistes évoquées : une remise à niveau des forces mobiles "pour leur permettre de mieux conduire les opérations d'interpellation" et une adaptation des techniques et des véhicules (lanceurs d'eau etc.) Le gouvernement veut aussi revoir le cadre juridique des manifestations "pour mieux réprimer l'infraction d'attroupement ou de dissimulation illicite de visage" lors d'un rassemblement avait indiqué Christophe Castaner.

Le ministre de l'Intérieur a également évoqué une future loi d'orientation et de programmation pour la sécurité afin de "fixer la vision à long terme de notre politique de sécurité intérieure".

Selon le ministère de l'Intérieur, 50.000 manifestants se sont mobilisés samedi. 345 personnes ont été interpellées dans le pays et 281 ont été placées en garde à vue. 80.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés samedi 12 janvier a annoncé le Premier ministre.