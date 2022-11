Le Grand Belfort débloque 34,4 millions d'euros pour son réseau d'eau après la rupture d'une canalisation

Plusieurs quartiers et communes du Grand Belfort avaient failli être privés d'eau courante le 20 octobre. En cause : une rupture de canalisation . Mairie et préfecture s'étaient rapidement mobilisées pour rétablir la situation. Il faut désormais tirer les conclusions de cet événement. L'agglomération prévoit la construction d'une nouvelle usine de production d'eau potable, et le changement de plusieurs canalisations d'eaux usées.

Un plan à 34,4 millions d'euros

Les annonces faites ce mercredi concernent d'abord les canalisations pour acheminer l'eau potable ou évacuer les eaux usées. Le Grand Belfort va remplacer plus de 10 km de conduits dans toute l'agglomération. L'usine de distribution d'eau potable avenue du maréchal Juin à l'entrée de Belfort, vieille de 70 ans, sera entièrement rénové pour 10 millions d'euros.

Le Grand Belfort va également investir dans des groupes électrogènes en cas de coupure de courant cet hiver. Il y a en effet besoin d'électricité pour rendre et distribuer l'eau potable. Ce plan de plus de 34 millions d'euros s'ajoute aux 60 millions déjà investis depuis 2014 dans l'agglomération. 750 capteurs avaient notamment été installés pour écouter les canalisations et repérer les fuites.

Le prix de l'eau devrait donc légèrement augmenter l'an prochain, pas uniquement à cause des travaux engagés mais surtout à cause de la hausse du prix de l'énergie, indique le président du Grand Belfort Damien Meslot :

